Présidentielle américaine : le collège électoral confirme la victoire de Joe Biden

C'est officiel. Sans surprise, le collège électorale américain a entériné lundi la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine face à son rival Donald Trump.

Bien que ce dernier ait revendiqué à maintes reprises qu'il était le gagnant d'une élection qu'il a estimée truquée, le collège électorale a tranché.

En Californie, Etat remporté très largement par Joe Biden avec plus de 63% des voix, le vote des grands électeurs a permis au démocrate de franchir la barre des 270 suffrages, et donc, de l'emporter.

«Aujourd'hui, les membres du Collège électoral ont voté pour le président et le vice-président. Et encore une fois, la primauté du droit, notre Constitution et la volonté du peuple ont prévalu. Notre démocratie - poussée, mise à l'épreuve et menacée - s'est révélée résiliente, vraie et forte», a tweeté l'heureux vainqueur.

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.





And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.





Our democracy—pushed, tested, and threatened—proved to be resilient, true, and strong. pic.twitter.com/Ka1Aj3hV3m

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020