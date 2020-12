Coronavirus : un premier cas détecté chez un animal sauvage

Déjà très éprouvées par la pandémie, les autorités sanitaires américaines sont à nouveau mises en alerte après avoir détecté un premier cas de contamination au coronavirus chez un animal sauvage.

L'espèce concernée est un vison sauvage. Sa contamination au SARS-CoV-2 a été établie dans l’État de l’Utah, a indiqué lundi 14 décembre le service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes (APHIS).

A présent, l'organisme cherche à savoir si la contamination au coronavirus dans des populations sauvages de visons est due à leur proximité géographique avec des visons d'élevage, mais cela n’est pas encore prouvé.

In August, we were first alerted of COVID outbreaks on mink fur farms in Utah





Now, the USDA has notified the World Organisation for Animal Health that a wild mink living near a farm has tested positive





1st free-ranging wild animal with SARS-CoV-2 (?)https://t.co/qdMIdJziF2

