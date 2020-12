Coronavirus : voici comment se contaminent les enfants

En plein débat en France sur le coronavirus chez les enfants, voici une étude américaine qui tombe à pic. Selon elle, le fait d'aller à l'école n'entraîne pas de risque accru de contracter le Covid-19 pour les mineurs, contrairement à la participation à des rassemblements avec des personnes extérieures au foyer.

«La fréquentation d'une école ou d'une garderie pendant les deux semaines précédant le test au SARS-CoV-2 n'est pas associée à une probabilité accrue d'un résultat positif au test», indique cette étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), basée sur 397 mineurs testés pour le Covid-19 dans l'Etat américain du Mississippi entre septembre et novembre.

Un résultat qui va à l'encontre de la stratégie gouvernementale en France, où les écoliers, collégiens et lycéens pourront ne pas aller à l'école jeudi et vendredi pour limiter les risques de contamination à Noël. Où les enfants se contaminent-ils dans ce cas ? Selon cette étude américaine, ce sont les rassemblements avec des personnes extérieures au ménage qui sont le plus à risque, comme les fêtes, les mariages ou les activités avec d'autres enfants.

Le port moins régulier du masque à l'école était également associé à un risque plus important de contracter le Covid-19 chez ces mineurs du Mississippi, par rapport aux enfants l'ayant porté constamment. Comme le précisent eux-mêmes les auteurs, cette étude comporte quelques limites, notamment le possible manque de représentativité des 397 enfants étudiés, le rôle joué par d'autres facteurs non pris en compte dans cette analyse ou la non-vérification des déclarations des parents sur le port du masque.