Découverte d'une nouvelle et étrange espèce de dinosaure, à fourrure et avec des tiges sortant des épaules

Dans la galerie déjà singulière des dinosaures du Crétacé, le «seigneur de la lance» parvient encore à se distinguer. Cette nouvelle espèce qui vient d'être découverte au Brésil présente des caractéristiques inhabituelles, telles qu'une longue crinière de fourrure et des tiges rigides saillant de ses épaules.

Les paléontologues, menés par Eberhard Frey, du Musée national d'histoire naturelle de Karlsruhe, en Allemagne, ont découvert Ubirajara jubatus, ou le «seigneur de la lance», en examinant des plaques de calcaire du nord-est du Brésil. Un torse d'environ 50 centimètres de longueur a pu être dégagé grâce à l'imagerie à rayons X.

Exciting to see alternative reconstructions of #Ubirajara already being posted. But note, those epaulettes appear to have been dead straight. Behold... https://t.co/DuorpYEvqz#PalaeoArt #PaleoArt #SciArt #SciComm pic.twitter.com/LhMUX1kxf7

— Bob Nicholls (@Paleocreations) December 13, 2020