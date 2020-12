DIRECT - Coronavirus : 952 morts en 24h en Allemagne, un record

La pandémie de coronavirus continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis. En France, le déconfinement a eu lieu ce mardi 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

09h35

Les 27 Etats de l'UE pourront "commencer le même jour" leurs campagnes de vaccination anti-Covid, dès notification du feu vert du régulateur européen au traitement développé par Pfizer-BioNTech, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Enfin, d'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisée, donc les vaccinations pourront commencer immédiatement (...) C'est une tâche immense", a affirmé la dirigeante allemande devant le Parlement européen. "Commençons donc aussi tôt que possible cette (campagne) de vaccination tous ensemble à vingt-sept, avec un début le même jour", a-t-elle ajouté.

08h07

L'Allemagne a annoncé avoir enregistré un nombre record de décès liés à la pandémie de Covid-19, au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel pour tenter de limiter la propagation de la pandémie.

Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures tandis que 27.728 nouvelles infections de coronavirus ont été recensées, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch, un niveau proche du record record journalier atteint vendredi dernier.

07h00

La biotech franco-autrichienne Valneva, spécialisée dans les vaccins, va démarrer ses essais cliniques sur l'homme pour son candidat vaccin contre le Covid-19, pour lequel le Royaume-Uni lui a déjà passé des commandes.

02h48

Les Etats-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de contaminations avec plus de 248.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Dans le même temps, le pays, confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plus d'un mois, a déploré 2.706 morts de la maladie, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.