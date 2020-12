DIRECT - Coronavirus : L'OMS préconise le port du masque lors des réunions familiales de Noël

La pandémie de coronavirus continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis. En France, le déconfinement a eu lieu ce mardi 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

14h07

Plus de 137.000 personnes au Royaume-Uni, premier pays occidental à avoir commencé sa campagne de vaccination il y a une semaine, ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Ce vaccin, que le Royaume-Uni est le premier pays dans le monde à avoir autorisé, nécessite deux doses, la seconde 21 jours après la première.

12h47

L'équipe scientifique internationale, mise en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour trouver les origines du virus qui a provoqué la pandémie de Covid-19, se rendra en Chine en janvier. "Je peux confirmer que cela aura lieu en janvier", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'OMS, Hedinn Halldorsson, confirmant des propos tenus par un des experts dans la presse.

12h14

Dix pour cent de la population espagnole, soit environ 4,7 millions de personnes, a été infecté par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, selon une nouvelle étude de séroprévalence présentée par le gouvernement. Ce chiffre dépasse largement le bilan officiel qui recense 1,76 millions de cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie.

11h54

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande le port du masque lors des réunions familiales de Noël et des fêtes de fin d'année en Europe, a-t-elle annoncé mercredi, avertissant d'un "risque élevé" de reprise de l'épidémie début 2021.

Compte tenu de l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Europe, "il existe un risque élevé de nouvelle résurgence dans les premières semaines et les premiers mois de 2021", a indiqué la branche européenne de l'OMS dans un communiqué, où elle préconise de "porter un masque et pratiquer la distanciation sociale" lors des fêtes de fin d'année.

10h18

L'Europe n'est pas en "retard" sur le déploiement de la vaccination contre le Covid-19, mais il ne faudra pas attendre une fois que les autorisations seront données, a estimé mercredi Alain Fischer, le médecin nommé par le gouvernement pour piloter sa stratégie vaccinale. "Le mot retard n'est pas juste, il y a la nécessité de la rigueur," a déclaré le Pr Fischer sur France Inter. "C'est l'élément essentiel, d'assurer que ces vaccins, le jour où on pourra commencer à les administrer à nos concitoyens, aient été validés comme étant raisonnablement sûrs et efficaces, autrement dit que la balance bénéfice risque est extrêmement favorable".

10h16

La campagne de vaccination anti-Covid en France "pourrait commencer avant la fin de l'année" après validation par le régulateur européen, a confirmé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "On a toujours été très clairs sur le fait que dès lors que nous aurions la validation européenne, nous pourrions démarrer dans la foulée la campagne de vaccination en France, y compris si c'est fin décembre"

09h35

Les 27 Etats de l'UE pourront "commencer le même jour" leurs campagnes de vaccination anti-Covid, dès notification du feu vert du régulateur européen au traitement développé par Pfizer-BioNTech, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Enfin, d'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisée, donc les vaccinations pourront commencer immédiatement (...) C'est une tâche immense", a affirmé la dirigeante allemande devant le Parlement européen. "Commençons donc aussi tôt que possible cette (campagne) de vaccination tous ensemble à vingt-sept, avec un début le même jour", a-t-elle ajouté.

08h07

L'Allemagne a annoncé avoir enregistré un nombre record de décès liés à la pandémie de Covid-19, au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel pour tenter de limiter la propagation de la pandémie.

Au total, 952 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures tandis que 27.728 nouvelles infections de coronavirus ont été recensées, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch, un niveau proche du record record journalier atteint vendredi dernier.

07h00

La biotech franco-autrichienne Valneva, spécialisée dans les vaccins, va démarrer ses essais cliniques sur l'homme pour son candidat vaccin contre le Covid-19, pour lequel le Royaume-Uni lui a déjà passé des commandes.

02h48

Les Etats-Unis ont enregistré mardi un nouveau record de contaminations avec plus de 248.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Dans le même temps, le pays, confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plus d'un mois, a déploré 2.706 morts de la maladie, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.