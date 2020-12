Vidéo : à Boston, le personnel d'un hôpital danse pour célébrer l'arrivée des vaccins

C'est la danse de la délivrance et ces images font du bien à voir. A Boston (Etats-Unis), le personnel d'un hôpital a improvisé une petite danse pour fêter l'arrivée des vaccins anti-Covid.

Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo de leur déhanché - exécuté dans les règles de l'art en respectant la distance sanitaire - a aussitôt fait le buzz.

Sur l'air de la chanson «Good as Hell» de l'artiste Lizzo (titre que l'on pourrait traduire au vu du contexte en français par : «J'ai une santé d'enfer») les employés du Boston Medical Center ont ainsi repris les paroles qui, alors que les Etats-Unis ont démarré lundi 14 décembre leur campagne vaccinale, prennent une tournure singulière.

Il y a ce passage, notamment : «Toutes ces luttes, ces longues nuits que j'ai dû endurées» qui rappelle combien les soignants ont été mis à rude épreuve.

La danse sert ici de véritable exutoire, une façon de lâcher prise, au moins pour un temps, parce que les vaccins anti-Covid sont porteurs d'immenses espoirs pour porter enfin un coup drastique à l'épidémie.

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. pic.twitter.com/XfrIthFIY5

— Kate Walsh (@KateWalshCEO) December 14, 2020