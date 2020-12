DIRECT - Coronavirus : La vaccination va commencer dans l'UE les 27, 28 et 29 décembre

La pandémie de coronavirus continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis. En France, le déconfinement a eu lieu ce mardi 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

12h53

Le nombre de tests virologiques du Covid-19 réalisés en France est reparti à la hausse la semaine dernière et les tests antigéniques poursuivent leur montée en charge, selon des données officielles publiées jeudi.

Au cours de la semaine du 7 au 13 décembre, près de 1,4 million (1.384.000) de tests virologiques (RT-PCR et antigéniques) ont été effectués, contre 1,2 million la semaine précédente, indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

12h51

La vaccination contre le Covid-19 va commencer dans l'UE les 27, 28 et 29 décembre, a annoncé jeudi dans un tweet la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'Agence européenne des médicaments (AEM, ou EMA en anglais) a annoncé qu'elle se pencherait le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin développé par Pfizer-BioNTech.

12h11

Les tests antigéniques déployés depuis fin novembre dans une trentaine de lycées en Ile-de-France ont mis en évidence un taux de positivité "très faible dans sa globalité", de 0,42% en moyenne, ont souligné jeudi les autorités concernées.

12h08

Une enquête a été ouverte après un rassemblement ayant réuni entre 150 à 200 personnes dans le Maine-et-Loire entre mercredi et jeudi à l'occasion de la célébration d'un mariage, a-t-on appris jeudi auprès du procureur de la République d'Angers.

Les festivités ont débuté dans l'après-midi de mercredi, à partir de 16H00 sur un terrain privé de la commune de Verrières-en-Anjou, à une dizaine de kilomètres au nord-est d'Angers, où une centaine de véhicules étaient stationnés à proximité du site

12h05

Les chiffres de mortalité dus au Covid-19 sont sous-évalués, dans une proportion qui serait de 12,4%, car ils ne prennent pas en compte les décès à domicile de patients victimes d'arrêt cardiaque, selon une étude publiée le 14 décembre par une équipe de recherche lilloise.

11h37

L'Arabie saoudite a commencé jeudi une vaste campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, le ministre de la Santé ayant été parmi les premiers à recevoir devant les caméras une dose du vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech.

11h24

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM), "cas contact" d'Emmanuel Macron testé positif au Covid-19, s'est isolé, a indiqué jeudi la présidence de l'institution dans un communiqué.

Certains présidents de groupes politiques comme Valérie Rabault (PS) ou Olivier Becht (Agir ensemble), qui comme le président de l'Assemblée nationale, ont déjeuné mardi avec le chef de l'Etat, ont annulé leurs rendez-vous ou se sont isolés, ont indiqué à l'AFP des sources parlementaires.

11h17

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a fixé jeudi comme objectif une reprise partielle des étudiants en présentiel dans les universités "dès le 4 janvier", pour les publics les plus fragiles tels que les premières années.

"L'objectif, on est en train d'y travailler, c'est qu'on puisse reprendre le présentiel dès la rentrée de janvier, donc ça dépend des établissements, c'est entre le 4 et le 11 janvier", a-t-elle dit, interrogée sur RMC. Il ne s'agira pas d'une rentrée pour l'ensemble des étudiants. Ca ne sera "pas pour tout le monde et pas à 100% car il faut que l'on soit encore extrêmement vigilants" vis-à-vis de l'épidémie de Covid-19, a-t-elle précisé, soulignant la priorité donnée aux "publics les plus fragiles".

11h03

Une société pharmaceutique vietnamienne a commencé jeudi à Hanoï à tester son vaccin contre le coronavirus sur des volontaires, avec l'ambition de proposer un vaccin à prix abordable pour les pays en voie de développement.

Baptisé Nanocovax, la vaccin du laboratoire Nanogen est l'un des quatre actuellement en cours de conception au Vietnam. Trois premiers volontaires ont reçu une injection jeudi et seront suivis pendant 72 heures à l'Université de médecine militaire du Vietnam.

10h54

Le président russe Vladimir Poutine a assuré lundi qu'il se fera vacciner contre le coronavirus "dès que ce sera possible" pour sa catégorie d'âge, vantant le vaccin Spoutnik V, "bon et sûr", développé par son pays.

"J'écoute les recommandations de nos spécialistes et donc, pour le moment, comme le recommandent les experts, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai absolument dès que cela sera possible", a expliqué le président de 68 ans lors de sa conférence de presse annuelle.

10h53

Le Premier ministre Jean Castex, "considéré comme cas contact" d'Emmanuel Macron déclaré positif au Covid-19, s'est "placé à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie", a annoncé jeudi Matignon, et ne se rendra donc pas au Sénat.

"Son agenda va être adapté de manière à ce qu'il puisse travailler en distanciel pendant les sept prochains jours. Par mesure de précaution, un test PCR a été réalisé dès ce (jeudi) matin, les résultats sont attendus sous peu", a expliqué Matignon, alors que le chef du gouvernement a donc renoncé à présenter au Sénat le plan de stratégie vaccinale.

10h42

La Fédération des professionnels de l'art contemporain (CIPAC) et deux autres associations défendant les arts visuels ont déposé à leur tour un recours en référé-liberté auprès du Conseil d'Etat contre le décret prolongeant la fermeture des lieux culturels jusqu'en janvier.

"La question de la sécurité sanitaire est primordiale, c'est pourquoi les lieux de diffusion ont su mettre en place les mesures nécessaires. Ils ont trouvé les solutions pour maintenir la présence artistique" sur les territoires, la culture étant "un socle essentiel à nos sociétés", affirment-elles dans un communiqué commun, exprimant leur "totale incompréhension" devant la fermeture prolongée.

10h30

Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19, a annoncé l'Elysée.

Emmanuel Macron positif au Covid 19 (Elysée) pic.twitter.com/GPmIj3ER43 — LB2S (@LB2S) December 17, 2020

"Ce diagnostic a été établi suite à un test PCR réalisé dès l’apparition de premiers symptômes" du Covid-19 chez Emmanuel Macron, précise l'Elysée dans un communiqué. "Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s’isolera pendant sept jours. Il continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance."

10h26

Le Parlement a définitivement adopté jeudi le projet de budget 2021 et son plan de relance face à la crise sanitaire, par un ultime vote de l'Assemblée nationale.

Les députés ont largement voté ce projet de loi de finances par 91 voix contre 33. L'opposition de droite comme de gauche a voté contre, tandis que l'UDI a "majoritairement" apporté son soutien au texte.

10h22

Une hausse importante des cas d'automutilation et des problèmes de santé mentale a été constatée durant le confinement du à la pandémie dans les camps de migrants en Grèce, a annoncé jeudi le Comité international de secours (IRC).

Selon l'organisation humanitaire, les données en provenance de trois îles comptant les plus grandes populations de migrants - Lesbos, Chios et Samos - montraient que les trois quarts des plus de 900 personnes secourues depuis 2018 présentaient de tels symptômes.

A la fin du mois d'octobre, 41% avaient signalé des symptômes de stress post-traumatique, 35% des pensées suicidaires et 18% des tentatives de suicide, a indiqué l'IRC.

09h04

L'Afrique du Sud a dépassé la barre de 10.000 cas positifs en 24 heures, atteignant 21% de positivité aux tests Covid, s'est inquiété le ministre de la Santé dans un communiqué mercredi soir.

Lundi ce chiffre était déjà de plus de 8.000 nouveaux cas par jour, incitant le président Cyril Ramaphosa à annoncer de nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu anticipé à 23H00 et la fermeture ponctuelle pendant les fêtes de nombreuses plages du sud-est du pays en ce début d'été austral.

08h38

02h33

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi un lourd bilan de plus de 3.700 morts et 250.000 cas de Covid-19 en une seule journée, un double record depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.

01h54

Une professionnelle de santé vivant en Alaska a présenté une grave réaction allergique après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, au point d'être hospitalisée. Cette agente de santé, dont l'identité n'a pas été précisée, ne possédait pas d'antécédent allergique connu, et se trouvait mercredi matin dans un état stationnaire, a ajouté le quotidien. La firme Pfizer a de son côté assuré travailler en coopération avec les autorités sanitaires locales sur ce cas.

01h39

Le Brésil a enregistré mercredi 70.574 nouveaux cas de Covid-19 en une journée, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, qui a fait plus de 183.000 morts dans le pays. Le précédent record d'infections était de 69.074 cas, le 29 juillet.

00h26

Le vice-président américain Mike Pence se fera vacciner vendredi "en public" contre le Covid-19, a annoncé la Maison blanche.