Uber Eats : elle croyait commander gratuit depuis mars, son frère payait sans savoir

Elle pensait bénéficier de repas gratuits chez McDonald’s. Une mère de famille britannique a commandé ses repas depuis le mois de mars via Uber Eats, avant de se rendre compte que c’était son frère qui était débité à sa place.

Pendant neuf mois, Nicole Clark (25 ans) a dépensé pour 207 livres (230 euros) sur l'application, a rapporté le Mirror. Comme les commandes n’apparaissaient pas sur son compte bancaire, elle a donc continué en pensant avoir remporté des livraisons gratuites.

Lors d’une commande, quand une carte est enregistrée, l’application ne demande pas de confirmation sur le mode de paiement. Ce dernier n’apparait que sur le reçu. Avec la seule mention «Apple Pay» affichée, Nicole ne se doutait donc de rien.

Des doutes sur les relevés de compte

Les sommes étaient en fait déduites du compte de son frère, Craig (31 ans), qui avait enregistré sa carte lors de la première utilisation du compte, au mois de mars, à l'occasion d'un déjeuner avec sa sœur. Depuis, le trentenaire n’ayant pas effacé ses données, les commandes étaient débitées sur son compte bancaire.

C'est en consultant ses relevés de compte que Craig a découvert que quelque chose clochait. Comme il n'utilise pas lui-même Uber Eats, il a d’abord pensé qu’il avait été piraté et a changé ses mots de passe.

Plus tard, il a confié cette mésaventure à sa mère qui a fait le parallèle avec Nicole qui recevait, elle, gratuitement ses commandes de McDonald’s. Le frère et la sœur ont alors comparé leurs relevés et ont réalisé ce qu’il se passait. «Mon frère était extrêmement soulagé que ce soit moi», a raconté l’habitante de Northampton (Angleterre), mère de deux enfants. Elle a depuis entièrement remboursé Craig.

Marquée par cette histoire, l’ancienne soignante a alors vérifié ses autres commandes : «J'avais peur que sa carte soit liée à autre chose par accident. Heureusement, ce n'était pas le cas et chaque cadeau de Noël et d'anniversaire que j'avais acheté pour ma fille avait été payé par moi».

Pas rancunier pour un sou, Craig a fini par rire de cette histoire. Toute la famille plaisante désormais de cette mésaventure a précisé le média britannique.