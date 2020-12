DIRECT - Coronavirus : 15.674 nouveaux cas et 264 morts en 24 heures en France

La pandémie de coronavirus continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis. La France est déconfinée depuis le 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

19h42

15.674 nouveaux cas et 264 morts ont été enregistrés en 24 heures en France, d'après les chiffres communiqués par Santé publique France.

19h39

Le vice-président américain Mike Pence s'est vu administrer vendredi le vaccin de Pfizer/BioNTech contre le coronavirus, une injection retransmise en direct à la télévision au moment où les Etats-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin. M. Pence s'est déclaré "heureux d'avoir reçu ce vaccin sûr et efficace". "Je n'ai rien senti", a-t-il ajouté. "Nous sommes réunis ici ce matin dans le but de renforcer la confiance" dans ce vaccin, a déclaré M. Pence, qui a été vacciné en compagnie de sa femme.

19h31

La préfecture de la Somme a annoncé la fermeture à partir de samedi des manèges et chalets de Noël, qui avaient été autorisés à titre dérogatoire, en raison d'une "dégradation rapide de la situation sanitaire" dans le département, liée au "relâchement des comportements".

Le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas positifs à la Codec-19 détectés pour 100.000 habitants sur sept jours) est passé de 83 le 4 décembre à 109 aujourd'hui dans le département, et de 141 à 201 pour les plus de 65 ans, avec un "nombre important de clusters en Ehpad", constate la préfecture dans un communiqué.

19h16

L'Autriche va instaurer un troisième confinement généralisé à partir du 26 décembre et sanctionner les récalcitrants aux tests pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus, a indiqué vendredi le gouvernement.

"Du 26 décembre au 24 janvier, un couvre-feu s'appliquera à nouveau toute la journée" et non plus uniquement la nuit, a écrit le gouvernement dans un communiqué.

17h03

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Emmanuel Macron dit qu'il «va bien» mais avec «une activité un peu ralentie».

16h54

La Suède a recommandé pour la première fois vendredi le port du masque, dans les transports publics, dans un nouveau revirement de sa stratégie atypique et controversée face au coronavirus. Le pays scandinave, en difficulté face à la deuxième vague, va également adopter une série de nouvelles restrictions, dont l'introduction de jauges dans les commerces et la limitation des tablées à quatre personnes maximum dans les restaurants, a annoncé le Premier ministre Stefan Löfven dans une conférence de presse.

16h01

Les résultats des tests de dépistage rapide du Covid-19 comportent non seulement "des faux négatifs", mais aussi "de nombreux faux positifs", affirme vendredi le groupe de laboratoires d'analyses médicales Biogroup.

Cette affirmation repose sur une étude menée entre le 23 novembre et le 15 décembre auprès de 1.666 patients venus réaliser un test PCR en laboratoire, et déclarant avoir effectué un test antigénique dans les 24 heures précédentes.

Sur les 1.327 personnes négatives au test rapide, 111 se sont révélées positives au test PCR, soit 8,3%. Une proportion "certainement minorée car seuls les patients ayant des doutes et des signes cliniques ont contrôlé leur résultat", estime Biogroup.

14h38

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi), qui ont mis en place un mécanisme pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, prévoient d'envoyer les premières fioles au premier trimestre 2021, ont-elles annoncé vendredi.

Ce mécanisme Covax (Covid-19 Vaccine Global Access; accès mondial au vaccin contre le Covid-19) "a obtenu près de deux milliards" de doses, a également déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

14h35

Donald Trump a assuré vendredi matin sur Twitter que le vaccin contre le Covid-19 de Moderna avait été "approuvé de manière écrasante", avant même que les autorités sanitaires ne confirment avoir accordé leur autorisation en urgence au remède.

"Le vaccin de Moderna approuvé de manière écrasante. La distribution va commencer immédiatement", a tweeté le président américain, qui a écrit ceci alors que l'Agence américaine des médicaments (FDA) n'a pas encore annoncé son feu vert.

12h13

L'Espagne commencera à vacciner le 27 décembre, au lendemain de l'arrivée des premières doses, annonce le gouvernement espagnol.

La veille, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait indiqué que la vaccination commencerait dans l'UE entre le 27 et le 29 décembre.

10h46

Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a souhaité vendredi moins de communication sur la santé d'Emmanuel Macron, atteint du Covid-19 mais qui "va bien", pour "qu'on arrête de mentir" aux Français comme sous les présidences de François Mitterrand ou Jacques Chirac.

08h32

La Polynésie française a dépassé le cap des 100 décès dus au Covid-19, selon les derniers chiffres publiés par les autorités, et malgré l'instauration d'un couvre-feu, "la décroissance du nombre de cas est lente", a indiqué à l'AFP le ministre de la Santé de cette collectivité du Pacifique, Jacques Raynal.

Trois morts supplémentaires sont à déplorer ces dernières 24 heures, portant à 101 le nombre total de victimes du Covid-19, et 54 personnes sont toujours hospitalisées, dont 19 en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, 16.118 cas positifs ont officiellement été détectés pour une population d'environ 280.000 habitants.

02h55

Les Etats-Unis ont de nouveau enregistré jeudi un bilan très lourd avec plus de 3.200 morts et presque 250.000 nouveaux cas de coronavirus en un jour, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Le pays est actuellement confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie, qui n'est jamais vraiment retombée aux Etats-Unis depuis mars. Sur les 15 derniers jours, la barre des 200.000 cas quotidiens a été dépassée 12 fois.

01h17

Un proche conseiller de Joe Biden a été testé positif au Covid-19 et va se mettre en quarantaine, a annoncé jeudi une porte-parole du président élu américain, assurant que ce dernier n'était pas considéré comme un cas contact. Cedric Richmond, nommé haut conseiller de la Maison Blanche, a fait mercredi, après avoir développé les premiers symptômes, un test rapide qui est revenu positif. Un second test jeudi a confirmé le diagnostic, a expliqué Kate Bedingfield.

00h30

Le Covid-19 n'est décidément pas une "grippette", comme certains l'ont dit au début de la pandémie: il fait trois fois plus de morts à l'hôpital que la grippe saisonnière classique, selon une étude française publiée vendredi. Cette étude, publiée dans la revue médicale The Lancet Respiratory Medicine, se base sur les données de plus de 135.000 patients français, soit 89.530 hospitalisés pour le Covid-19 en mars et avril 2020 et 45.819 hospitalisés pour la grippe entre décembre 2018 et février 2019.