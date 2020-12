Etats-Unis : Deb Haaland va devenir la première ministre amérindienne au gouvernement

Joe Biden a choisi Deb Haaland, 60 ans, pour prendre la tête d'un département chargé des ressources naturelles. Elle devient ainsi la première Amérindienne de l'histoire à occuper un poste ministériel.

Deb Haaland «a passé sa carrière à se battre pour les familles, dont les Nations tribales, les communautés rurales et les communautés de couleur», a déclaré jeudi le président élu qui prendra ses fonctions en janvier. Sa nomination est un moment «historique» pour les Etats-Unis, a de son côté souligné l'ancienne secrétaire d'Etat, Hillary Clinton, sur Twitter.

And @DebHaalandNM's nomination to lead Interior—the first Native person to join the Cabinet—is a proud, historic moment for our country.





Congrats to all.

