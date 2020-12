Il reste coincé dix heures dans sa voiture ensevelie sous la neige

Il l'a échappé belle. Aux Etats-Unis, un homme de 58 ans a été sauvé par un policier jeudi après être resté coincé pendant plus de dix heures dans sa voiture. Elle avait été recouverte de plus d'un mètre de neige après le passage d'un chasse-neige.

Sans chauffage à cause d'un problème de courroie, cet habitant de l'Etat de New York, Kevin Kresen, voyant qu'il était bloqué, a appelé les secours à plusieurs reprises.

Meet Zone Sergeant Jason Cawley of Troop C.



Today, Sergeant Cawley located a driver who had been stranded more than 10 hours after his car went off the road and he was plowed in, covered with almost 4 feet of snow. https://t.co/kGp9fT5EAj pic.twitter.com/240uh9UwQP

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) December 17, 2020