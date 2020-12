DIRECT - Coronavirus : l'Inde dépasse les 10 millions de cas

La pandémie de coronavirus continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis. La France, qui a franchi la barre des 60.000 morts, est déconfinée depuis le 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

07h50

L'Inde a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé, ce qui fait de ce pays le deuxième au monde en termes de contaminations. Le nombre des cas a dépassé de peu les 10 millions lorsque plus de 25.000 contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère. Depuis le début de la pandémie, l'Inde a enregistré 145.136 décès liés au virus et 9,6 millions de malades ont guéri, selon la même source.

07h45

L'Italie va se reconfiner pour les fêtes de fin d'année dans l'espoir d'éviter un nouveau rebond des contaminations au Covid-19, tandis que les Etats-Unis ont donné leur feu vert à un deuxième vaccin.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, dont le pays est l'un des plus durement touchés par la pandémie qui y a fait plus de 68.000 morts, a annoncé vendredi soir un nouveau confinement du 21 décembre au 6 janvier. "Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a justifié le chef de l'exécutif.