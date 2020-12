DIRECT - Coronavirus : Londres et le sud-est de l'Angleterre reconfinés dès dimanche

La pandémie de coronavirus continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis. La France, qui a franchi la barre des 60.000 morts, est déconfinée depuis le 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

17H17

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès dimanche, portant un coup de grâce aux retrouvailles de Noël, pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus.

«Il semble que cette propagation est désormais alimentée par une nouvelle variante du virus», qui se transmet «bien plus facilement», a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. «Rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie» ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté.

12h51

Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, présente samedi «un état de santé stable» par rapport à la veille et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques «se sont révélés rassurants», a indiqué l'Elysée dans un communiqué.

Le chef de l'Etat, à l'isolement dans la résidence officielle de La Lanterne à Versailles, «présente toujours les mêmes symptômes de la maladie Covid-19 (fatigue, toux, courbatures) qui ne l'empêchent en rien de remplir ses fonctions», ajoute ce bref communiqué, signé du Dr Jean-Christophe Perrochon, médecin chef de la présidence de la République.

12h09

Un incendie éclaté dans un hôpital à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, a fait neuf morts samedi, tous des patients hospitalisés du Covid-19, a annoncé le ministre turc de la Santé.

L'incendie est survenu dans le service des soins intensifs consacré aux patients souffrant du Covid-19 de l'hôpital, à la suite de l'explosion d'un tube d'oxygène d'un respirateur artificiel. L'ensemble des victimes étaient des patients hospitalisés du Covid-19.

10h57

L'utilisation du vaccin contre le Covid-19 fabriqué par les laboratoires Pfizer/BioNTech a été autorisée en Suisse, a annoncé samedi l'autorité de régulation sanitaire nationale Swissmedic.

"Après un examen méticuleux de l'information disponible, Swissmedic a conclu que le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech est sûr et que ses avantages l'emportent sur les risques", est-il indiqué dans un communiqué.

07h50

L'Inde a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé, ce qui fait de ce pays le deuxième au monde en termes de contaminations. Le nombre des cas a dépassé de peu les 10 millions lorsque plus de 25.000 contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère. Depuis le début de la pandémie, l'Inde a enregistré 145.136 décès liés au virus et 9,6 millions de malades ont guéri, selon la même source.

07h45

L'Italie va se reconfiner pour les fêtes de fin d'année dans l'espoir d'éviter un nouveau rebond des contaminations au Covid-19, tandis que les Etats-Unis ont donné leur feu vert à un deuxième vaccin.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte, dont le pays est l'un des plus durement touchés par la pandémie qui y a fait plus de 68.000 morts, a annoncé vendredi soir un nouveau confinement du 21 décembre au 6 janvier. "Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a justifié le chef de l'exécutif.