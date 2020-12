Confinés pour Noël, les Londoniens fuient la capitale

A quelques jours de Noël, les Londoniens savaient que la situation sanitaire n'était pas bonne. Lors d'une conférence de presse décidée en urgence, Boris Johnson a confirmé leurs craintes en annonçant le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Une mesure qui a conduit de nombreux habitants à se ruer dans les gares pour fuir la ville.

Ceux-là n'ont pas accepté les explications du Premier ministre britannique qui affirmait « avec le coeur lourd» ne pas pouvoir «laisser Noël se dérouler comme prévu». Sur les réseaux sociaux, des vidéos et photos montrent notamment la gare de Saint-Pancras, prise d'assaut samedi soir. Les Londoniens cherchaient à quitter la capitale avant la mise en place des nouvelles restrictions, fixée à minuit.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC — Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020

Selon les informations de The Independent, les billets de train ont été vendus à une vitesse folle, le prix augmentant avec la demande. Résultat, à 19h, il n'y avait plus aucune place disponible en ligne à partir des gares de Paddington, Kings Cross et Euston. Les embouteillages se sont également accentués à ce moment-là, laissant penser que d'autres habitants ont rejoint le nord du pays par leurs propres moyens, en voiture.

Des annonces ont été diffusées dans les halls de gare pour prévenir les voyageurs qu'en raison du volume de passagers, la distanciation sociale ne pourrait pas être respectée à bord des trains. Il était alors conseillé à ceux que cela dérangeait de ne pas monter. «Des gens ont essayé de s'assurer un peu d'espace en plaçant des sacs sur les sièges mais on leur a demandé de les retirer tellement le train était plein», témoigne une voyageuse.

Boris Johnson a justifié ces nouvelles restrictions par la nécessité de juguler une flambée des contaminations, attribuée à une nouvelle souche du coronavirus. Si «rien n'indique» que cette dernière est plus mortelle ou «cause une forme plus sévère de la maladie», il semblerait néanmoins qu'elle soit bien plus contagieuse.