DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron convoque un conseil de défense sanitaire

La pandémie de coronavirus continue à endeuiller l'Europe et les Etats-Unis. La France, qui a franchi la barre des 60.000 morts, est déconfinée depuis le 15 décembre mais les cinémas, les musées et les salles de spectacle ainsi que les restaurants, bars et salles de sport restent fermés. Un couvre-feu est en vigueur de 20h à 6h, y compris pour le reveillon du jour de l'an.

16H20

La grande opération de «dépistage massif» au Covid-19, gratuite, sans ordonnance, qui s'est déroulée de lundi à samedi dans la métropole du Havre, a permis de réaliser 30.625 tests, selon un bilan provisoire communiqué dimanche par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.

Quelque 20 sites de dépistage ont été ouverts pendant six jours, sans compter les dépistages réalisés directement dans les entreprises notamment, dans cette métropole de 270.000 habitants.

16H01

Plus de 10.000 personnes seront testées pour le Covid-19 en Thaïlande après une poussée de l'épidémie liée au plus grand marché de produits de la mer du pays situé près de Bangkok, ont annoncé dimanche les autorités.

Un total de 689 nouveaux cas de contamination liés au port et au marché de crustacés de Mahachai, à moins d'une heure de route du centre de la capitale Bangkok, ont été détectés depuis qu'une vendeuse de crevettes de 67 ans a été testée positive jeudi, selon un bilan établi dimanche par les autorités.

15H31

Un Conseil de défense sur la situation sanitaire et l'épidémie du Covid-19 aura lieu ce dimanche à 17h00 par visioconférence, a annoncé l'Elysée alors que l'inquiétude monte en Europe sur la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

«Un Conseil de défense sur la situation sanitaire se tiendra en visioconférence, ce dimanche 20 décembre à 17 heures», a indiqué la présidence, sans plus de précisions. Emmanuel Macron présidera ce Conseil de défense de dernière minute depuis la résidence officielle de La Lanterne, où il s'est placé à l'isolement depuis son test positif au Covid-19 jeudi.

14h21

L'Espagne a demandé à Bruxelles une réponse "coordonnée" de l'Union Européenne sur une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni après la découverte d'une variante du coronavirus dans ce pays, a annoncé dimanche le gouvernement espagnol.

"L'objectif est de protéger les droits des citoyens européens à travers la coordination et en évitant des mesures unilatérales", a déclaré le gouvernement dans un communiqué, alors que les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie ont annoncé séparément qu'ils suspendaient ces vols.

13h34

Le Kazakhstan a interdit les évènements de masse, les soirées corporatives et les évènements sportifs pendant les vacances du Nouvel An pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé dimanche le gouvernement kazakh.

Les nouvelles restrictions vont entrer en vigueur le 25 décembre et seront effectives jusqu'au 5 janvier, selon un communiqué publié par le service de presse du Premier ministre de ce pays d'Asie centrale.

Des mesures encore plus strictes seront mises en place "jusqu'à ce que la situation épidémiologique se stabilise" sur le gisement pétrolier de Tenguiz où des centaines d'employés ont contracté le virus, selon la même source.

13H01

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle ses membres en Europe à "renforcer leurs contrôles" du fait de la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni, a indiqué dimanche sa branche européenne à l'AFP.

Hors du territoire britannique, une poignée de cas ont été rapportés au Danemark (9), ainsi qu'un cas aux Pays-Bas et en Australie selon l'OMS, qui recommande à ses membres "d'accroître leurs (capacités de) séquençage" du virus avant d'en savoir plus sur les risques posés par la variante, a indiqué une porte-parole de l'OMS Europe.

12H10

L'Allemagne envisage «sérieusement» une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud après la découverte d'une variante du Covid-19 dans ces pays, a indiqué dimanche à l'AFP une source gouvernementale.

«Des restrictions du trafic aérien en provenance de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud sont une option sérieuse» actuellement examinée par Berlin, a indiqué cette source proche du ministère de la Santé.

08H51

Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, doit se pencher lundi sur la fermeture des cinémas et théâtres, prolongée au moins jusqu'au 7 janvier pour lutter contre la pandémie mais contestée par les professionnels.

Comme l'ont fait d'autres secteurs auparavant, les stations de ski par exemple, c'est par la voie du référé-liberté, une procédure d'urgence, que le monde de la culture a saisi la justice administrative pour attaquer la décision gouvernementale.

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le 10 décembre maintenir la fermeture des lieux culturels, malgré la fin du confinement le 15 décembre. Cela en raison de la pression épidémique et pour une durée indéterminée, au moins jusqu'au 7 janvier.

07H10

Londres et le sud-est de l'Angleterre reconfinés pour juguler une nouvelle souche du coronavirus, tout comme l’Italie qui espère ainsi éviter un nouveau rebond des contaminations: à l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs pays d’Europe durcissent les mesures prises afin de contenir la troisième vague de la pandémie qui menace.

Au Royaume-Uni, il semble que la propagation du Covid-19 soit alimentée par une nouvelle variante du virus qui se transmet «bien plus facilement», a déclaré samedi le Premier ministre Boris Johnson au cours d'une conférence de presse.

«Rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie» ou qu'il réduit l'efficacité des vaccins, a-t-il toutefois ajouté.

Déjà soumis à de sévères restrictions, les habitants de la capitale et du sud-est de l'Angleterre vont être placés sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième, le plus élevé. Ils auront pour consigne de rester chez eux et les commerces non essentiels ne pourront plus rouvrir après avoir baissé leur rideau samedi, mettant un terme aux achats de Noël de dernière minute.

Les pubs, restaurants et musées y étaient déjà fermés depuis le précédent week-end.

Après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contamination par une variante du coronavirus circulant dans une partie du territoire britannique, le gouvernement néerlandais a suspendu dimanche tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni. Cette suspension des vols prend effet dimanche à 06h00 heure locale (05h00 GMT) et sera en vigueur jusqu'au 1er janvier.

Les Pays-Bas font face à un rebond de l'épidémie et ont imposé un confinement jusqu'à la mi-janvier, les écoles et commerces non-essentiels étant fermés.