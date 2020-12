Une star NBA paye une année de loyer à une famille menacée d'expulsion

La magie de Noël. Le pivot du Heat Bam Adebayo a décidé de payer un an de loyer à une mère et ses quatre enfants sur le point de se faire expulser de leur domicile à Miami (Floride).

Mercredi dernier, le joueur de 23 ans s’est rendu au domicile de Travillia Bogan, a rapporté le bimensuel américain Complex.

La mère de famille se trouvait dans une situation très compliquée depuis la perte de sa voiture, il y a deux ans après un accident. Cette situation l’empêchait notamment de retrouver du travail et de subvenir aux besoins de son foyer.

Pour Bam Adebayo, venir au secours de cette famille est «le cadeau numéro 1». «Le simple fait d’aider quelqu’un comme ça, dans cette situation, et avec toutes les choses négatives qui lui sont arrivées ces derniers mois, c’est définitivement en haut de ma liste», a confié au magazine l’intérieur.

«Ils ne sont pas expulsés pour Noël»

En plus du loyer, l’All-Star (2020) s’est engagé à prendre en charge les travaux de rénovation et d’entretien de la maison, à améliorer le décor et à s’occuper de l’aménagement paysager autour de la propriété.

L’intérieur du Heat a pu sentir le soulagement de Travillia «à travers ses larmes de joie». «Il n’y a pas eu de conversation, a déclaré Bam. C’était une pure joie pour elle et sa famille. Ils ne sont pas expulsés pour Noël».

Bam Adebayo n’en est pas à son coup d’essai. Lui qui a connu une enfance compliquée dans une caravane en Caroline du Nord, a notamment lancé sa fondation BBB (BAM, Bokks and Brotherhood) et lancé des collectes de jouets destinées aux enfants de Miami.

«Grâce à toute cette philanthropie que je fais, j'espère que j'inciterai un enfant à changer sa prise de décision, son style de vie ou avec qui il traîne», a conclu Bam.