Coronavirus : pourquoi le Danemark va déterrer 4 millions de visons ?

Dans six mois, le Danemark va déterrer des millions de visons abattus et enfouis dans l'urgence, près de Holstebro et Karup, dans l'ouest du pays, après la découverte d'une mutation problématique du coronavirus.

Afin d'éviter une pollution des sols, quatre millions de cadavres vont être déterrés au mois de mai, a indiqué le ministère de l’agriculture dans un communiqué, relayé par l'AFP.

Les animaux seront sortis de terre lorsque leur possible risque contagieux aura complètement disparu, puis ils seront incinérés comme des déchets banals.

«On évite ainsi que les visons soient traités comme des déchets biologiques dangereux, une solution qui n'a jamais été utilisée», est-t-il précisé.

le risque de pollution pas jugé urgent

Deux charniers avaient été creusés sur des terrains militaires. Mais l'exécutif avait par la suite reconnu qu'ils constituaient un risque environnemental pour les nappes phréatiques et des lacs situés à proximité.

Le risque de pollution n'est toutefois pas jugé urgent et «l'autorité environnementale surveille la situation de près», a souligné le ministère.

En novembre dernier, pas moins de 15 millions de visons ont été abattus au Danemark, à cause d'une mutation du coronavirus qui pouvait menacer l'efficacité du futur vaccin pour les humains.

Dans la foulée, le ministre de l'Agriculture, Mogens Jensen, critiqué dans la gestion de cette crise, avait annoncé sa démission.

«Il est tout à fait clair que des erreurs ont été commises au sein de mon ministère, et j'en assume la responsabilité», avait-il notamment déclaré.