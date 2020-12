Des astronomes à la recherche de signes de vie extraterrestre étudient un mystérieux signal radio

Y a-t-il une vie extraterrestre ? Cette question, qui préoccupe les scientifiques depuis des années, est à nouveau au centre des discussions. Des astronomes ont en effet détecté un signal radio provenant des environs de l'étoile la plus proche du soleil : Proxima Centauri. Or, l'une des planètes évoluant dans son orbite serait tempérée et rocheuse... comme la Terre.

Le signal, nommé BLC-1, a été perçu entre avril et mai 2019, depuis l'observatoire de Parkes, en Australie. Ce sont les membres du projet Breakthrough Listen, dédié aux radiodiffusions extraterrestres, qui l'ont détecté... et ils ont de bonnes raison de penser que son origine est humaine. Une information qui a de quoi décevoir ceux qui gardent les yeux tournés vers les étoiles.

Alien hunters detect mysterious radio signal from nearby star - It's almost certainly not an extraterrestrial telegram. But waves that seemed to come from the vicinity of Proxima Centauri will help astronomers refine their search techniques. https://t.co/BwwkKKoNqh #SETI pic.twitter.com/lQqwkMNvSi

— The SETI Institute (@SETIInstitute) December 19, 2020