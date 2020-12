DIRECT - Coronavirus : réunion de crise à Londres, les liaisons avec le Royaume-Uni suspendues pour au moins 48 heures

Soupçonnée d’être 70% plus contagieuse que la précédente, une nouvelle souche du coronavirus a été observée au Royaume-Uni, mais aussi en Italie, aux Pays-Bas, en Australie et au Danemark. La France a décidé de suspendre pour 48 heures tous les déplacements en provenance du sol britannique. Ce lundi, le Conseil d’Etat, saisi par le monde de la culture, se prononce sur la fermeture prolongée des cinémas et théâtres.

6h31

Le Premier ministre britannique Boris Johnson présidera lundi une réunion de crise suite à la découverte d'une nouvelle variante "hors de contrôle" du coronavirus sur le territoire, tandis qu'un accord a enfin été trouvé au Congrès américain pour un nouveau plan de soutien à l'économie.

6h21

L'Agence européenne des médicaments doit se pencher lundi sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à un possible début des vaccinations en Europe avant la fin de l'année.

L'AEM, basée à Amsterdam, avait avancé d'une semaine la réunion initialement prévue le 29 décembre, au cours de laquelle elle doit annoncer si elle autorise ou non le vaccin Pfizer-BioNTech, alors que l'Allemagne et d'autres pays font pression pour une décision rapide.

5h47

Le Canada, à l'instar de plusieurs autres pays, a décidé de suspendre pour 72 heures les vols de passagers en provenance de la Grande-Bretagne, en raison de l'apparition dans ce pays d'une nouvelle variante du coronavirus, a annoncé Ottawa dimanche soir.

"Compte tenu du nombre élevé de cas recensés d’un variant du virus de la COVID-19 dans certaines régions du Royaume-Uni, nous avons pris la décision de suspendre l’entrée au Canada de tous les vols de passagers commerciaux et privés en provenance du Royaume-Uni, et ce pendant 72 heures à compter de minuit ce soir (05h00 GMT lundi)", a indiqué l'Agence de la santé publique du Canada dans un communiqué.

5h31

Les autorités américaines surveillent "très attentivement" la nouvelle variante du coronavirus qui se propage au Royaume-Uni mais ne prévoient pas d'interdiction de voyage concernant ce pays pour le moment, ont déclaré dimanche de hauts responsables de la santé.

Conseiller principal du programme gouvernemental de vaccination, Moncef Slaoui a déclaré sur CNN que les responsables américains "ne savent pas encore" si cette nouvelle souche du virus est présente dans le pays.