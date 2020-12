Virus mutant : le confinement pourrait durer des mois au Royaume-Uni

Ce ne sont pas moins de 16 millions de Londoniens et d'habitants du sud-est de l'Angleterre qui se sont réveillés ce dimanche sous un nouveau confinement, tirant ainsi un trait sur les fêtes de fin d'année. Mais ce nouveau confinement pourrait s'avérer plus long que prévu en raison d'une version mutante et «hors de contrôle» du coronavirus.

C'est du moins ce qu'a laissé sous-entendre, lors d'une conférence de presse et repris par Independent, le ministre de la Santé britannique Matt Hancock.

Dès mercredi dernier, les Londoniens étaient déjà soumis à de nouvelles restrictions contraignantes, avec notamment la fermeture des pubs et encore l'interdiction de se mêler à d'autres foyers. Et depuis dimanche, il leur est demandé de rester chez eux, et les commerces jugés non-essentiels ont l'obligation de fermer.

Des mesures jugées nécessaires par le ministre pour endiguer rapidement cette nouvelle vague de coronavirus et pour lutter contre cette nouvelle variante, plus contagieuse.

En effet, celui-ci a également laissé comprendre que ce nouveau confinement pourrait rester en vigueur jusqu'à ce qu'une proportion significative de la population ait été vaccinée.