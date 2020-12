Coronavirus : premier cas de contamination en huit mois à Taïwan

Taïwan pensait en avoir terminé avec le coronavirus. L’île, qui n’avait pas recensé de nouveau cas de contamination locale depuis huit mois (253 jours précisément) a enregistré récemment un nouveau cas sur son sol.

Le Centre pour le contrôle des maladies a indiqué que le patient testé positif est un trentenaire, sans préciser son état de santé. Il aurait été contaminé par un pilote néo-zélandais porteur du virus et qui travaillait pour une compagnie taïwanaise.

Ce pilote, qui aurait menti aux autorités sur ses contacts, s’était rendu dans plusieurs lieux publics alors qu’il était porteur du virus, notamment un grand magasin. Il risque d’ailleurs une amende de 300.000 dollars taiwanais, soit 8.700 euros.

Un exemple

Taïwan faisait figure d’exemple dans cette pandémie, après avoir enregistré «seulement» 770 cas et sept décès. L’Ile-Etat, qui avait très tôt fermé ses frontières et mis en place un strict régime de quarantaine, n’avait plus recensé de nouveau cas de contamination locale depuis le 12 avril dernier, deux mois après l’apparition des premiers cas.

Taïwan avait ainsi pu échapper à des mesures restrictives (confinement ou couvre-feu) et l’économie devait même enregistrer une hausse du PIB (+2,5%).