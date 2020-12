DIRECT - Coronavirus : 11.795 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures en France

La France a annoncé commencer sa campagne de vaccination dès ce dimanche. Aux Etats-Unis, où le président élu Joe Biden a reçu une première injection, la situation inquiète de plus en plus avec désormais plus de 18 millions de cas recensés à travers le pays. Le Royaume-Uni était toujours sous cloche ce mardi après la découverte d'une variante du coronavirus.

21h08

Ce mardi 22 décembre, les autorités sanitaires ont comptabilisé 11.795 nouveaux cas de contaminations. Soit un total de 2.490.946 cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Le taux de positivité des tests est établi à 4,4 %.

386 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, un niveau jamais vu depuis le 30 novembre. S'y ajoutent 416 morts rapportés dans les Ehpad et établissements médico-sociaux entre samedi et mardi. Cela porte le bilan total à 61.702, dont 42.507 à l'hôpital.

8.887 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les 7 derniers jours dont 1.168 en réanimation.

2.335 clusters étaient en cours d'investigation à la date du 21 décembre, dont 839 en Ehpad.

20h52

Le projet de loi controversé instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires en cas de future pandémie ne sera pas examiné par le Parlement "dans les prochains mois, avant d'être sorti de la crise", a annoncé mardi soir sur TF1 le ministre de la Santé, Olivier Véran.

La possibilité de voir conditionnés certains déplacements à la vaccination, évoquée dans ce projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres, a suscité des réactions enflammées de l'opposition, qui redoute une restriction des libertés.

"Ce texte n'a pas du tout vocation à envisager la vaccination obligatoire contre le coronavirus", a assuré Olivier Véran. Mais, "parce qu'il faut de la confiance pour que les Français se fassent vacciner librement (...), le gouvernement ne proposera pas ce texte devant le Parlement avant plusieurs mois, avant d'être sorti de la crise". "Le débat est clos", a-t-il estimé.

20h19

La première campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Il y aura d'abord deux ou trois établissements concernés. Un du côté de Paris, pas très loin de Paris, un autre du côté de la Bourgogne Franche-Comté et puis éventuellement un troisième qui est en discussion", a déclaré le ministre, précisant que les premiers vaccins seraient "livrés samedi" sur le territoire.

19h51

La France autorise à partir de mercredi, sous réserve de test négatif au coronavirus et à son variant, le retour du Royaume-Uni des Français et des étrangers qui résident en France ou dans l'espace européen ou "doivent effectuer des déplacements indispensables", a annoncé mardi Matignon.

Les personnes concernées seront "systématiquement soumises à l’obligation de disposer, avant le départ, du résultat d’un test négatif (au Covid-19) de moins de 72 heures", soit PCR, soit antigénique, à condition qu'il soit sensible au nouveau variant mis en évidence outre-Manche, a précisé Matignon.

18h26

Quatre cas de contamination à la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni ont été détectés en Belgique "début décembre", a-t-on appris mardi auprès des autorités sanitaires belges, confirmant des informations de médias du pays.

"Quatre cas ont été détectés début décembre, il y a une quinzaine de jours", a déclaré à l'AFP Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus en Belgique. "C'est peu de choses, mais il n'est pas impossible qu'il y en ait plus", a-t-il ajouté.

16h09

L'Irlande a annoncé mardi prolonger au moins jusqu'au 31 décembre la suspension de ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne, décidée pour éviter la propagation de la nouvelle souche de coronavirus, malgré la recommandation de Bruxelles de faciliter la reprise du trafic pour les "voyages essentiels".

"La Commission (européenne) donne des arguments légaux, mais nous devons aussi tenir compte de l'aspect sanitaire", a expliqué le ministre des Transports, Eamon Ryan, lors d'une conférence de presse, expliquant qu'il fallait "éclaircir ce qu'il se passe avec cette variante". Les liaisons maritimes, nombreuses en ferrys, n'ont pas été arrêtées.

15h59

Près de 31.000 tests ont été réalisés entre le 14 et le 19 décembre au Havre, soit 11% de la population de l'agglomération, lors de l'opération de dépistage "massif" du covid-19, qui a coûté 800.000 euros, a indiqué mardi l'Agence régionale de Santé de Normandie.

Sur les 30.780 tests réalisés, 350 se sont avérés positifs, une personne a bénéficié d'un accompagnement à l'hôtel et une vingtaine d'autres d'une aide à domicile, notamment le portage de repas. L'opération a connu une montée en charge progressive avec 1.725 tests le premier jour et plus de 3.850 le dernier jour.

14h33

L'Irlande va réinstaurer à partir du 24 décembre et jusqu'au 12 janvier un confinement, avec certains assouplissements et des exceptions pour les fêtes de Noël, pour lutter contre une croissance "extraordinaire" des cas de nouveau coronavirus, a annoncé mardi le Premier ministre Micheal Martin.

Le gouvernement a décidé de retourner à son plus haut niveau d'alerte, consistant à demander aux gens de rester chez eux, avec néanmoins certains ajustements: certains magasins non-essentiels pourront rester ouverts, mais les soldes de janvier reportées. Des visites entre foyers différents seront permises jusqu'au 26 décembre inclus. Les écoles resteront ouvertes.

13h09

L'état de santé d'Emmanuel Macron - testé positif au coronavirus jeudi dernier - est stable, indique l'Elysée.

12h52

Deux cardinaux faisant partie de la garde rapprochée du pape François, un Polonais et un Italien, ont contracté le coronavirus, suscitant de nouveau des interrogations sur un souverain pontife se protégeant rarement avec un masque.

Le cardinal polonais Konrad Krajewski, l’aumônier responsable des œuvres de charité du pape, a été "testé positif au Covid-19", a confirmé mardi le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

12h49

La Haute autorité de santé (HAS) a annoncé qu'elle rendrait son avis jeudi matin sur le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech, dernière étape réglementaire avant son utilisation en France, qui devrait débuter dimanche.

"Suite à l'autorisation de mise sur le marché européenne du vaccin (...) développé par les firmes BioNTech et Pfizer, la HAS présentera son avis sur sa place dans la stratégie vaccinale contre la Covid-19 le jeudi 24 décembre 2020 à 11H00", indique l'autorité sanitaire dans un communiqué.

11h04

L'OMS Europe a annoncé vouloir réunir ses membres pour discuter de la stratégie commune à adopter pour faire face à la variante du coronavirus découverte au Royaume-Uni.

10h31

L'Allemagne prolonge "jusqu'au 6 janvier" la fermeture de ses frontières avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, touchés par l'apparition d'une variante du virus Covid-19 davantage contagieuse, a annoncé le ministère de la Santé mardi. La suspension des liaisons par "train, bus, bateau et avion", et l'interdiction générale d'entrée sur le territoire allemand pour les ressortissants de ces deux pays, en place depuis dimanche, étaient initialement prévues jusqu'au 31 décembre.

09h56

BioNtech a annoncé être capable de fournir un nouveau vaccin «en six semaines» en cas de mutation du virus.

9h18

Taïwan a recensé mardi son premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril, ce qui met fin à 253 jours sans contamination et constitue un revers pour une île érigée jusqu'alors en exemple. Les autorités sanitaires taïwanaises ont précisé qu'une trentenaire avait été testée positive. Elle avait été en contact avec un pilote néo-zélandais qui travaillait pour une compagnie taïwanaise et qui était porteur du virus. "Son cas a été confirmé aujourd'hui", a précisé dans un communiqué le Centre pour le contrôle des maladies. Le ministre de la Santé Chen Shih-chung a précisé que le pilote avait menti sur ce qu'il avait fait et les personnes qu'il avait cotoyées.

6h21

Le Congrès des Etats-Unis a approuvé lundi un plan de soutien de 900 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par la pandémie de coronavirus.

L'approbation du plan par la Chambre des représentants puis par le Sénat ouvre la voie à la ratification de ce plan de soutien par le président Donald Trump

5h47

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé de décaisser immédiatement deux milliards de dollars en faveur de l'Equateur pour aider le pays fragilisé par la pandémie, a annoncé lundi soir l'institution de Washington dans un communiqué.

Ce montant est débloqué dans le cadre du plan d'aide d'un montant total de 6,5 milliards et s'étalant sur 27 mois qui avait été approuvé le 30 septembre dernier par le Conseil d'administration du FMI, a précisé le Fonds.

5h17

Les Etats-Unis ont dépassé lundi la barre des 18 millions de cas recensés de coronavirus, avec plus de 319.000 morts depuis le début de la pandémie, selon l'université Johns Hopkins dont le comptage fait référence. Le pays, le plus touché du monde en valeur absolue, est confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie. Lundi, 1.658 décès et 190.972 nouvelles infections ont été enregistrés, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

4h51

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a porté plainte début décembre contre six médecins, dont les professeurs Didier Raoult et Christian Perronne, après des propos jugés controversés sur l'épidémie de Covid-19, a-t-il indiqué lundi soir. Contacté par l'AFP, le Conseil de l'Ordre (Cnom) a confirmé ces informations, révélées par l'agence de presse médicale APMNews, sans plus de précisions. L'instance a examiné début décembre une série de plaintes ou de signalements visant des médecins, pour des faits ou propos tenus publiquement sur la pandémie de coronavirus. Elle a décidé de saisir les chambres disciplinaires de première instance de plaintes, ou de s'associer à une plainte en cours à l'égard de six médecins, détaille l'agence spécialisée.