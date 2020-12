DIRECT - Coronavirus : les professeurs Raoult et Perronne visés par une plainte de l’ordre des médecins

La France a annoncé lundi commencer sa campagne de vaccination dès ce dimanche. Aux Etats-Unis, où le président élu Joe Biden a reçu une première dose d'injection, la situation inquiète de plus en plus avec désormais plus de 18 millions de cas recensés à travers le pays. Le Royaume-Uni était toujours sous cloche ce mardi après la découverte d'une variante du coronavirus.

6h21

Le Congrès des Etats-Unis a approuvé lundi un plan de soutien de 900 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par la pandémie de coronavirus.

L'approbation du plan par la Chambre des représentants puis par le Sénat ouvre la voie à la ratification de ce plan de soutien par le président Donald Trump

5h47

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé de décaisser immédiatement deux milliards de dollars en faveur de l'Equateur pour aider le pays fragilisé par la pandémie, a annoncé lundi soir l'institution de Washington dans un communiqué.

Ce montant est débloqué dans le cadre du plan d'aide d'un montant total de 6,5 milliards et s'étalant sur 27 mois qui avait été approuvé le 30 septembre dernier par le Conseil d'administration du FMI, a précisé le Fonds.

5h17

Les Etats-Unis ont dépassé lundi la barre des 18 millions de cas recensés de coronavirus, avec plus de 319.000 morts depuis le début de la pandémie, selon l'université Johns Hopkins dont le comptage fait référence. Le pays, le plus touché du monde en valeur absolue, est confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie. Lundi, 1.658 décès et 190.972 nouvelles infections ont été enregistrés, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

4h51

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a porté plainte début décembre contre six médecins, dont les professeurs Didier Raoult et Christian Perronne, après des propos jugés controversés sur l'épidémie de Covid-19, a-t-il indiqué lundi soir. Contacté par l'AFP, le Conseil de l'Ordre (Cnom) a confirmé ces informations, révélées par l'agence de presse médicale APMNews, sans plus de précisions. L'instance a examiné début décembre une série de plaintes ou de signalements visant des médecins, pour des faits ou propos tenus publiquement sur la pandémie de coronavirus. Elle a décidé de saisir les chambres disciplinaires de première instance de plaintes, ou de s'associer à une plainte en cours à l'égard de six médecins, détaille l'agence spécialisée.