Video : il rentre dans l'enclos des rhinocéros, fait un salto arrière, et poste le tout sur TikTok

Un jeune homme a eu la drôle d'idée de rentrer dans l'enclos des rhinocéros blancs, au zoo de Singapour, afin d'y effectuer un salto arrière.

Sa petite aventure, qui avait tout du pari, a été filmée et postée sur TikTok. On peut voir le visiteur effectuer sa cabriole avant d'enjamber la barricade pour revenir parmi la foule. Le tout avec les animaux à quelques mètres, heureusement pour lui impassibles.

Mais selon The Straits Times, la vidéo a vite été retirée des réseaux sociaux. Il faut dire que la police locale a ouvert une enquête concernant cet incident, qui s'est déroulé jeudi 17 décembre afin d'identifier son auteur.

Cette enquête fait suite à la plainte déposée par le zoo. Sur son compte Instagram, le Wildlife Reserves de Singapour a dénoncé «cet acte imprudent et insensé, socialement irresponsable, extrêmement dangereux et simplement irrespectueux de la vie sauvage et de nos animaux».

L'établissement appelle également ses followers à ne pas encourager d'autres personnes à reproduire ce type d'action, qui peut «mettre des vies en danger».

Il y a quelques années, au Chili, un homme s'était jeté, nu, dans l'enclos des lions. Pour le sauver, le personnel du zoo avait été obligé de tuer deux animaux. Une solution expéditive qui avait fait beaucoup parler à l'époque.