Apple annonce une voiture électrique et autonome pour 2024

Non, le projet Titan n'est pas tombé aux oubliettes : Apple a bel et bien pour objectif de lancer une voiture autonome et électrique d'ici à 2024, selon Reuters.

Cet objectif revient aux prémices du Projet Titan. Initié en 2014, il visait à produire des voitures estampillées Apple, mais a de nombreuses fois été discuté, voire délaissé. L'entreprise américaine avait repris les choses en main en 2018 en nommant un ancien de Tesla, Doug Fiel, comme surperviseur du projet. Ce dernier avait licencié près de 200 personnes l'année suivante.

Désormais la stratégie est claire : faire table rase des tergiversations, et revenir à l'idée de base. Soit une voiture autonome et électrique à destination du grand public. Pour y parvenir, Apple désire créer une nouvelle batterie capable d'augmenter fortement l'autonomie du véhicule, selon une source proche du dossier interrogée par Reuters. L'une des solutions étudiées est celle d'une batterie au phosphate de fer lithium, moins susceptible de surchauffer.

Partenariats avec d'autres fabricants

Le créateur du célèbre Iphone a fait appel à des partenaires de fabrication. Ceux-ci devraient notamment l'aider à obtenir des capteurs lidar, qui permettent aux véhicules autonomes d'avoir une vision en trois dimensions de la route.

Développer un réseau de fabrication de voitures n'est cependant pas chose aisée. Même pour Apple. Reuters rappelle par exemple qu'il a fallu 17 ans à l'entrepreneur Elon Musk pour faire de sa Tesla une voiture durablement rentable. Il est donc probable que les travaux d'Apple prennent du retard à cause de la pandémie. Et tout aussi probable qu'Apple ne commercialise pas sa voiture sous son nom, et confie sa production à un constructeur traditionnel.