DIRECT - Coronavirus : Déjà un million d'Américains vaccinés

La France a desserré mercredi à minuit son cordon sanitaire autour du Royaume-Uni. Sous-réserve d’un test négatif au variant du Covid-19, les ressortissants français et les personnes résidant en France ou dans l'UE, peuvent de nouveau quitter la Grande-Bretagne, tout comme les chauffeurs routiers. La branche européenne de l’OMS a réuni ce matin ses membres pour discuter des stratégies à mettre en oeuvre face à la nouvelle souche du virus.

22h50

Tous les passagers en provenance d'une "zone à risque", y compris de l'UE, devront à partir du 29 décembre 00h00 (23h00 GMT) obligatoirement présenter un test PCR négatif récent à leur arrivée par avion aux Pays-Bas, a déclaré mercredi le gouvernement néerlandais, dans un communiqué.

Ce mercredi, tous les pays du monde étaient présentés comme potentielles "zones à risque" sur la carte du ministère néerlandais des Affaires étrangères, en raison de l'épidémie de Covid-19.

22h08

Déjà un million d'Américains ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé mercredi le directeur de la principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, Robert Redfield.

"Les Etats-Unis ont franchi un palier préliminaire mais crucial aujourd'hui. Les autorités locales ont désormais rapporté que plus d'un million de personnes ont reçu leur première dose d'un vaccin contre le Covid-19 depuis que la campagne de vaccination a débuté il y a 10 jours", a-t-il déclaré.

22h03

21h47

Les tests cliniques du vaccin CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac, ont "atteint le seuil d'efficacité" exigé par l'OMS, a révélé mercredi l'Institut Butantan, chargé de sa production et distribution au Brésil, sans toutefois rendre publics les résultats officiels.

"Nous avons atteint le seuil d'efficacité qui permet de solliciter l'usage d'urgence" à l'agence régulatrice brésilienne Anvisa pour autoriser le lancement de la campagne de vaccination, a déclaré Dimas Covas, directeur de l'institut, en conférence de presse.

20h57

Le nouveau coronavirus a été la principale cause des décès en Colombie entre janvier et octobre 2020, selon des statistiques officielles publiées mercredi.

"Du début de l'année jusqu'au 31 octobre, pour les dix premiers mois, le schéma de causalité des décès dans le pays a changé et le Covid-19 est devenu la principale cause de mort", a déclaré Juan Daniel Oviedo, directeur du Département administratif national des statistiques (Dane), lors d'une conférence de presse.

20h45

Le Covid-19 a tué 278 personnes dans les hôpitaux dans les dernières 24 heures, contre 386 mardi, portant le bilan total des décès à 61.978 (dont 42.783 à l'hôpital) depuis le début de la pandémie, selon les chiffres des autorités sanitaires publiés ce mercredi soir.

15.000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont Ă©tĂ© recensĂ©s au cours des dernières 24 heures mais avec un taux de positivitĂ© en baisse. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a oscillĂ© entre 12.000 et 18.000 la semaine dernière. Il s'est Ă©levĂ© Ă 14.929 mercredi, contre 11.795 mardi.Â

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, était de 4,3% mercredi contre 4,4% la veille, précise Santé publique France (SpF). Cet indicateur clé s'élevait à 6,4% le 8 décembre, date à laquelle un nouveau mode de comptabilisation a été introduit.

Le nombre de malades du Covid-19 actuellement traités en réanimation poursuit quant à lui sa très lente décrue, avec 2.701 patients (dont 200 admis au cours des dernières 24 heures) contre 2.719 mardi, précise la base de données de l'agence sanitaire.

Au pic de la deuxième vague le 16 novembre, plus de 4.900 malades avaient été recensés en réanimation. Au total, 24.852 personnes atteintes de la maladie sont actuellement hospitalisées, avec 1.426 nouvelles admissions en 24 heures.

19h55

Le Canada prolonge jusqu'au 6 janvier la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni décidée dimanche après l'apparition dans ce pays d'une nouvelle variante du coronavirus, a annoncé mercredi le Premier ministre Justin Trudeau.

"Nous allons prolonger la suspension temporaire des vols de passagers entre le Royaume-Uni et le Canada pour deux semaines jusqu'au 6 janvier pour empêcher cette nouvelle variante de se propager au Canada", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

19h16

Les masques faciaux réduisent jusqu'à 99,9% le risque de propager de grosses gouttelettes liées au Covid lorsque l'on parle ou tousse, selon une nouvelle expérience en laboratoire réalisée avec des mannequins et des humains, ont déclaré des chercheurs mercredi.

Une femme debout à deux mètres d'un homme qui tousse sans masque sera exposée à 10.000 fois plus de gouttelettes de ce type que s'il portait un masque, rapportent-ils dans la revue Royal Society Open Science.

19h14

La nouvelle variante de coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches plus anciennes, ce qui pourrait expliquer la soudaineté de la deuxième vague dans le pays, avancent les chercheurs qui l'ont identifiée.

"Nous pensons, et tous les éléments vont dans ce sens, que cette variante est davantage transmissible", a affirmé mercredi à l'AFP Tulio de Oliveira, directeur de l'institut de recherche KRISP, adossé à l'Université du Kwazulu-Natal.

18h03

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui est en quarantaine depuis la semaine dernière après avoir été un cas contact du président Emmanuel Macron, a été testé négatif au Covid-19 une deuxième fois, ont annoncé ses services mercredi.

"Le test PCR du président du gouvernement Pedro Sánchez, auquel il s'est soumis aujourd'hui (...) est négatif", indique un communiqué du palais de la Moncloa, siège du gouvernement espagnol.

17h57

Le Qatar et l'émirat de Dubaï ont lancé mercredi leur campagne de vaccination contre le Covid-19, avec les personnes âgées et les travailleurs en première ligne prioritaires.

Le début de la vaccination à Dubaï, un des sept émirats qui composent les Emirats arabes unis, est intervenu au lendemain de la livraison des premières doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech.

16h29

Le Canada a approuvé le vaccin de la jeune firme américaine de biotech Moderna contre le Covid-19, a annoncé mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Les autorités canadiennes avaient déjà donné leur feu vert au vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech le 9 décembre dernier, ouvrant la voie au lancement d'une campagne de vaccination historique au Canada moins d'une semaine plus tard.

16h21

Les autorités britanniques ont annoncé mercredi avoir identifié deux cas d'une autre nouvelle souche du coronavirus, "hautement préoccupante" car "plus contagieuse", en provenance d'Afrique du Sud, pays avec lequel des restrictions de voyage sont mises en place "immédiatement".

"Ce nouveau variant est hautement préoccupant, parce qu'il est plus contagieux et semble avoir muté davantage que le nouveau variant qui a été identifié au Royaume-Uni", a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock, annonçant que quiconque a été en Afrique du Sud ou a été en "contact proche" avec quelqu'un qui est allé dans ce pays ces deux dernières semaines doit se mettre "immédiatement en quarantaine".

14h33

Le Conseil d'Etat, saisi par des professionnels de la culture, valide la fermeture des cinĂ©mas et des théâtres compte tenu du «contexte sanitaire» et du «risque d'augmentation de l'Ă©pidĂ©mie Ă court terme».Â

14h00

Cas contact du prĂ©sident Emmanuel Macron, touchĂ© par le Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a Ă©tĂ© testĂ© nĂ©gatif lors d'un test PCR rĂ©alisĂ© ce matin, indique Matignon Ă CNEWS.Â

Jean Castex n'est donc plus Ă l'isolement.Â

13h40

Les premiers lots du vaccin de Pfizer-BioNTech Ă destination de pays de l'UE ont quittĂ© mercredi matin l'usine belge de Puurs, oĂą ils sont fabriquĂ©s, Ă la suite du feu vert lundi des autoritĂ©s europĂ©ennes.Â

12h24

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré mercredi en Suisse. Une femme de plus de 90 ans dans le canton de Lucerne a été la première patiente, ont annoncé les autorités.

10h21

La hausse actuelle des contaminations au Covid-19 est principalement liée aux réunions de famille, a déclaré mercredi l'infectiologue Karine Lacombe, qui anticipe un rebond "inéluctable" des hospitalisations après les fêtes. "Sur le plan épidémiologique, l'épidémie n'est pas du tout sous contrôle, malgré les efforts qui ont été faits ces deux derniers mois", a constaté la Pr Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. "Ceux qui arrivent actuellement dans les hôpitaux sont des personnes qui se sont infectées à l'intérieur de la famille", a souligné l'infectiologue: "Ce sont typiquement des parents, grands-parents, qui ont fait des réunions de famille avec des enfants et des petits-enfants (...). On a peu de personnes qui arrivent à l'hôpital après avoir été contaminées à leur travail; l'origine des contaminations est vraiment intra-famillale".

9h44

Il faudra "quelques jours" pour permettre aux milliers de camions bloqués autour du port de Douvres de passer la Manche, après l'accord trouvé avec Paris autorisant la reprise des traversées moyennant un test Covid négatif, a indiqué mercredi le gouvernement britannique.

7h01

Eurostar a annoncé la reprise de la circulation de ses trains mercredi pour des "voyages depuis le Royaume-Uni vers l'Europe continentale", mais qui restent soumis à "conditions".

6h54

Six personnes infectées par le Covid-19 sur dix ont pu être détectées en France entre mi-octobre et fin novembre, alors qu'elles n'étaient qu'un peu plus d'une sur dix en juin, selon une étude publiée mercredi par la Drees, le service statistique des ministères sociaux.



"On constate que la capacité de détection du système de dépistage a augmenté, passant de 12% en juin à 31% en juillet-août, 45% en septembre/début octobre et 59% sur mi-octobre/fin novembre", indiquent les auteurs de l'étude.

6h36

Sydney a légèrement assoupli mercredi les restrictions à l'occasion de Noël, la plus grande ville d'Australie ayant enregistré pour la deuxième journée consécutive moins de dix cas de coronavirus. La majorité des habitants de Sydney seront autorisés à inviter dix adultes chez eux, ce chiffre sera cependant limité à cinq dans les quartiers situés au niveau de l'épicentre de l'épidémie. Huit nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures lors d'une intense campagne de dépistage et de traçage, conduisant les autorités à autoriser tous les habitants à recevoir des invités à l'occasion des festivités de fin d'année.

5h28

Le port anglais de Douvres a annoncé sa réouverture mardi soir pour le trafic sortant vers la France à la suite d'un accord trouvé entre Paris et Londres pour permettre aux chauffeurs de poids lourds de quitter le Royaume-Uni moyennant un test Covid négatif. Principal port transmanche dans le sud-est de l'Angleterre, le port de Douvres a précisé sur son site internet que sa réouverture était prévue à 23H00 GMT.

00h11

Le gouvernement britannique a annoncé mardi soir avoir trouvé un accord avec la France, permettant aux chauffeurs de poids lourds bloqués au Royaume-Uni à la suite de la fermeture de la frontière de quitter le pays moyennant un test Covid rapide au départ. "Tous les chauffeurs de poids lourds, indépendamment de leur nationalité, devront se soumettre" à un dépistage livrant un résultat en environ 30 minutes, a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué. Ce protocole sera revu le 31 décembre mais "pourrait rester en place jusqu'au 6 janvier", a-t-il précisé.