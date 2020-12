DIRECT - Coronavirus : le Conseil d'Etat valide la fermeture des cinémas et théâtres

La France a desserré mercredi à minuit son cordon sanitaire autour du Royaume-Uni. Sous-réserve d’un test négatif au variant du Covid-19, les ressortissants français et les personnes résidant en France ou dans l'UE, peuvent de nouveau quitter la Grande-Bretagne, tout comme les chauffeurs routiers. La branche européenne de l’OMS a réuni ce matin ses membres pour discuter des stratégies à mettre en oeuvre face à la nouvelle souche du virus.

14h33

Le Conseil d'Etat, saisi par des professionnels de la culture, valide la fermeture des cinémas et des théâtres compte tenu du «contexte sanitaire» et du «risque d'augmentation de l'épidémie à court terme».

14h00

Cas contact du président Emmanuel Macron, touché par le Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a été testé négatif lors d'un test PCR réalisé ce matin, indique Matignon à CNEWS.

Jean Castex n'est donc plus à l'isolement.

13h40

Les premiers lots du vaccin de Pfizer-BioNTech à destination de pays de l'UE ont quitté mercredi matin l'usine belge de Puurs, où ils sont fabriqués, à la suite du feu vert lundi des autorités européennes.

12h24

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré mercredi en Suisse. Une femme de plus de 90 ans dans le canton de Lucerne a été la première patiente, ont annoncé les autorités.

10h21

La hausse actuelle des contaminations au Covid-19 est principalement liée aux réunions de famille, a déclaré mercredi l'infectiologue Karine Lacombe, qui anticipe un rebond "inéluctable" des hospitalisations après les fêtes. "Sur le plan épidémiologique, l'épidémie n'est pas du tout sous contrôle, malgré les efforts qui ont été faits ces deux derniers mois", a constaté la Pr Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. "Ceux qui arrivent actuellement dans les hôpitaux sont des personnes qui se sont infectées à l'intérieur de la famille", a souligné l'infectiologue: "Ce sont typiquement des parents, grands-parents, qui ont fait des réunions de famille avec des enfants et des petits-enfants (...). On a peu de personnes qui arrivent à l'hôpital après avoir été contaminées à leur travail; l'origine des contaminations est vraiment intra-famillale".

9h44

Il faudra "quelques jours" pour permettre aux milliers de camions bloqués autour du port de Douvres de passer la Manche, après l'accord trouvé avec Paris autorisant la reprise des traversées moyennant un test Covid négatif, a indiqué mercredi le gouvernement britannique.

7h01

Eurostar a annoncé la reprise de la circulation de ses trains mercredi pour des "voyages depuis le Royaume-Uni vers l'Europe continentale", mais qui restent soumis à "conditions".

6h54

Six personnes infectées par le Covid-19 sur dix ont pu être détectées en France entre mi-octobre et fin novembre, alors qu'elles n'étaient qu'un peu plus d'une sur dix en juin, selon une étude publiée mercredi par la Drees, le service statistique des ministères sociaux.



"On constate que la capacité de détection du système de dépistage a augmenté, passant de 12% en juin à 31% en juillet-août, 45% en septembre/début octobre et 59% sur mi-octobre/fin novembre", indiquent les auteurs de l'étude.

6h36

Sydney a légèrement assoupli mercredi les restrictions à l'occasion de Noël, la plus grande ville d'Australie ayant enregistré pour la deuxième journée consécutive moins de dix cas de coronavirus. La majorité des habitants de Sydney seront autorisés à inviter dix adultes chez eux, ce chiffre sera cependant limité à cinq dans les quartiers situés au niveau de l'épicentre de l'épidémie. Huit nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures lors d'une intense campagne de dépistage et de traçage, conduisant les autorités à autoriser tous les habitants à recevoir des invités à l'occasion des festivités de fin d'année.

5h28

Le port anglais de Douvres a annoncé sa réouverture mardi soir pour le trafic sortant vers la France à la suite d'un accord trouvé entre Paris et Londres pour permettre aux chauffeurs de poids lourds de quitter le Royaume-Uni moyennant un test Covid négatif. Principal port transmanche dans le sud-est de l'Angleterre, le port de Douvres a précisé sur son site internet que sa réouverture était prévue à 23H00 GMT.

00h11

Le gouvernement britannique a annoncé mardi soir avoir trouvé un accord avec la France, permettant aux chauffeurs de poids lourds bloqués au Royaume-Uni à la suite de la fermeture de la frontière de quitter le pays moyennant un test Covid rapide au départ. "Tous les chauffeurs de poids lourds, indépendamment de leur nationalité, devront se soumettre" à un dépistage livrant un résultat en environ 30 minutes, a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué. Ce protocole sera revu le 31 décembre mais "pourrait rester en place jusqu'au 6 janvier", a-t-il précisé.