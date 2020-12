Etats-Unis : un homme positif au Covid-19 meurt en plein vol

Un homme positif au Covid-19 est décédé d’une crise cardiaque, le 14 décembre dernier, au cours d'un vol United Airlines reliant Orlando à Los Angeles (États-Unis).

Agé de 69 ans, le passager de ce vol avait perdu l’odorat et le goût. Son épouse a expliqué a qu’il avait prévu de faire un test de dépistage après le voyage. Avant d’embarquer, le sexagénaire avait pourtant assuré auprès de la compagnie aérienne américaine qu’il était en bonne santé, rapporte le New York Post.

Un infirmier présent dans l'avion a tenté de le réanimer en lui faisant un massage cardiaque, en vain. «Sachant que j'avais les connaissances, la formation et l'expérience nécessaires pour l’aider, je n'aurais pas pu rester les bras croisés et le regarder mourir», a-t-il écrit sur Twitter. Au fil de son récit, il a également précisé que depuis, il présentait les symptômes de la maladie.

By now most of you know I was on the @united flight that has been in the news. I made the decision to attempt to save the passengers life and along with 2 others performed CPR for close to an hour until we landed. And continued to help the firefighters when they came onboard.

— Face (@Face_withaQ) December 19, 2020