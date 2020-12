Vidéo : une tortue fonce sur un requin pour le faire fuir

Des chercheurs de l’université de Murdoch en Australie ont capturé des images inédites d’une tortue repoussant une attaque de requin en lui fonçant dessus.

La séquence, captée par une caméra installée sur la tortue à dos plat dans le cadre d’un projet d’étude, montre un requin-tigre s’approcher du reptile au fond de l’océan. Mais, contrairement aux attentes, la tortue se défend en se jetant sur le squale pour le repousser.

Quelques instants après, alors que ce dernier lui tourne toujours autour, la tortue se précipite sur le requin et tente de le mordre, le faisant fuir à nouveau. La tortue quitte ensuite rapidement les lieux pour se mettre en sécurité.

Comportement jamais observé jusque-là

Ces images inédites remettent en cause bon nombre de croyances sur les tortues de mer. Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que ces espèces avaient pour seuls moyens d’auto-défense, la fuite ou l’utilisation de leur carapace comme bouclier protecteur.

«Les tortues de mer sont l’une des principales proies des requins tigres. Quand j’ai vu la tortue essayer de bondir vers le requin, semblant le mordre, je n’en croyais pas mes yeux… Nous étions tous stupéfaits», explique au journal local Perthnow la chercheuse Jenna Hounslow, qui mène les travaux sur ces tortues. «Ce comportement agressif n’avait encore jamais été enregistré chez aucune espèce de tortue de mer», souligne-t-elle également.

Cette séquence, pour le moins étonnante, encourage l’équipe de l’université de Murdoch à poursuivre ses recherches sur le comportement de ces reptiles, notamment grâce aux outils technologiques. La tortue au cœur de la vidéo était en effet équipée de balises intelligentes et d’une caméra. «Cette nouvelle technologie nous offre un aperçu inégalé de ce que font ces tortues lorsqu’elles sont en mer, loin de leurs plages de nidification, soit la plus grande partie, mais la plus mal connue, de leur vie», explique le Dr Sabirna Fossette, sur le site de l’université.