La nouvelle souche de Covid-19 pourrait être plus contagieuse pour les jeunes et les enfants

La nouvelle souche de Covid-19 apparue au Royaume-Uni pourrait être plus contagieuse pour les jeunes et les enfants, a alerté un expert de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

«Cette nouvelle variante semble, et j'insiste sur le mot semble, plus contagieuse pour les jeunes et les enfants», a déclaré David Nabarro sur la chaîne d'information en continu SkyNews.

David Nabarro a cependant bien souligné le caractère incertain de cette découverte. Des travaux sont actuellement en cours, selon cet expert, qui est l'un des visages de l'OMS pendant la pandémie de Covid-19.

La nouvelle variante du coronavirus a été observée il y a environ une semaine au Royaume-Uni. Face à une flambée des cas, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé de reconfiner Londres et une partie de l'Angleterre. La nouvelle variante présente au total 17 mutations dans son génome par rapport à la version séquencée en janvier 2020 à Wuhan.

Encore beaucoup d'incertitude

Pour l'instant, on ne sait pas si cette variante est plus contagieuse ou plus meurtrière que le SARS-Cov-2. On ne sait pas non plus si les mutations auront un impact sur l'efficacité de la campagne vaccinale, lancée au début du mois par le Royaume-Uni.

Les scientifiques restent donc très prudents. Il semblerait toutefois que cette variante présente des similitudes avec la variante sud-africaine, selon le laboratoire sud-africain Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Plateform.

A ce jour, plus de 69 000 personnes sont déjà mortes du Covid-19 au Royaume-Uni. Il s'agit du sixième pays le plus endeuillé du monde, juste devant la France (environ 61 000 morts).