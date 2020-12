Une forte explosion retentit à Nashville, un acte délibéré selon la police

Des arbres arrachés, des véhicules brûlés et une déflagration ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde. Une forte explosion a retenti à Nashville, dans le Tenessee aux Etats-Unis, ce vendredi matin, provoquant plusieurs dégâts matériels. Selon la police de cette ville du sud des Etats-Unis, il pourrait s'agir d'un acte intentionnel.

L'explosion a eu lieu à 06H30 (12H30 GMT) en ce matin de Noël, faisant d'importants dégâts sur les façades des bâtiments environnants. Des arbres ont été arrachés et au moins deux véhicules, dont l'un est lié à l'explosion selon la police, ont pris feu.

JUST IN: Metro Nashville Office of Emergency Management district chief said a parked RV exploded and caused damage to several buildings. No injures reported. Metro crews are working to assess damage. This is near 2nd/Commerce. #NashvilleExplosion @WKRN https://t.co/G2jOCcDeBK pic.twitter.com/MUCh6cy4bq

— Nickelle Smith (@NickelleReports) December 25, 2020