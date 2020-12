Vidéo : Joe et Jill Biden renoncent à leur diner de Noël en famille et adressent leurs vœux aux Américains

Joe Biden et son épouse Jill ont enregistré une vidéo dans laquelle ils s'adressent aux Américains, pour leur témoigner leur soutien en cette période de crise sanitaire, alors que nombreux sont ceux à avoir renoncé aux fêtes de fin d'année en famille.

«Nous savons que beaucoup d'entre vous ont vécu une année très difficile [...] De nombreux Américains peinent à trouver du travail, à mettre de la nourriture sur la table, à payer leurs loyers ou rembourser leurs prêts», a rappelé le président élu, qui prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier prochain. La future Première dame, quant à elle, a tenu à adresser son soutien à ceux qui ont perdu des proches depuis le début de la crise sanitaire.

«Plusieurs familles affrontent leur premier Noël après avoir perdu un proche. Joe et moi connaissons cette douleur», a-t-elle déclaré, faisant référence aux drames familiaux traversés par Joe Biden. Plus de 329.000 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie.

Les époux Biden ont également pris le temps de remercier le personnel hospitalier et les scientifiques, avant d'expliquer avoir eux-mêmes respecté les consignes des autorités sanitaires, en renonçant à leurs célébrations de Noël habituelles. «Chez les Biden, nous recevons généralement entre 20 et 25 personnes pour le dîner de Noël, mais pas cette année. Notre famille va nous manquer mais c'est ce que nous devons faire pour se protéger les uns les autres», a affirmé Joe Biden.

En début de semaine, le président élu âgé de 78 ans s'était fait vacciner en direct devant les caméras de télévision pour montrer l'exemple aux Américains.

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1

— Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020