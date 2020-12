Covid-19 : pour le président du Turkménistan, la réglisse permet de lutter contre le virus

Le président du Turkménistan a affirmé ce samedi 26 décembre que la racine de réglisse pourrait être un remède efficace contre le coronavirus, alors que le pays se dit épargné par la pandémie qui a déjà fait plus d'un million de morts dans le monde.

«Des scientifiques de tous les pays recherchent actuellement des remèdes efficaces contre le coronavirus, menant de nombreuses études, et l'un d'entre eux pourrait être la racine de réglisse», a expliqué Gourbangouly Berdymoukhamedov lors d'une réunion ministérielle. Persuadé que la réglisse empêcherait le développement du virus dans l'organisme, le président turkmène a également ajouté que «même une faible concentration d'un extrait aqueux de réglisse a un effet neutralisant».

Ce n'est pas la première fois que le président de ce pays autoritaire d'Asie centrale encourage la population à se tourner vers une plante aromatique pour lutter contre la Covid-19. Comme le rappelle l'AFP, les habitants turkmènes avaient, en mars dernier, suivi les recommandations officielles en se ruant sur les fumigations de harmal, plante à l'odeur forte et aux supposées vertus médicinales, aussi appelée rue sauvage.

Le double discours des autorités

Il n'est pas possible de savoir combien de cas de coronavirus compte le Turkménistan puisque jamais le pays n'a officiellement admis avoir des cas de contamination sur son sol. Pourtant, la population a été invitée à porter le masque et les magasins non-alimentaires et restaurants sont fermés, pour se protéger «de la poussière et des pathogènes».