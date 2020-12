DIRECT - Coronavirus : 3093 nouveaux cas en France en 24 heures, 146 décès

L'inquiétude grandit en France alors que plus de 20.000 cas ont été enregistrés entre le 24 décembre et le 25 décembre. La campagne de vaccination doit être lancée ce dimanche.

20h04

Selon le nouveau bilan de Santé Publique France, 3093 nouveaux cas ont été comptabilisés en France portant le nombre total d'infections confirmées à 2.550.864 depuis le début de l'épidémie. Ces chiffres contrastent avec ceux de la veille puisque plus de 20.000 nouveaux cas avaient été enregistrés entre le 24 et le 25 décembre. Une chute qui s'explique par le fait que le 25 décembre est un jour férié et que de nombreux laboratoires sont restés fermés ce jour-là.

Le nombre de décès atteint le nombre de 62.573, dont 43.378 à l'hôpital, soit 146 morts de plus qu'hier.

18H27

Le futur président américain Joe Biden a mis en garde samedi contre les «conséquences dévastatrices» pour des millions d'Américains en difficulté si Donald Trump ne signe pas, comme il en a brandi la menace, le vaste plan de relance économique adopté par le Congrès. Après des mois de tractations, les parlementaires américains ont adopté jeudi un plan de soutien à l'économie de quelque 900 milliards de dollars mais Donald Trump l'a rejeté, demandant entre autres une hausse des aides directes aux ménages.

«Cette abdication des responsabilités a des conséquences dévastatrices», a prévenu M. Biden, évoquant notamment l'expiration dès ce samedi des allocations chômage pour 10 millions de personnes et la fin du financement actuel des services de l'Etat le 28 décembre.

16h45

Six personnes ont été testées positives au variant britannique du coronavirus à leur arrivée en Italie fin décembre en provenance de Londres, portant à une dizaine le nombre de cas recensés dans le pays, ont indiqué samedi les autorités de santé.

Ces six cas concernent des passagers testés à l'aéroport Capodichino de Naples juste avant la suspension cette semaine des vols en provenance du Royaume-Uni.

Trois autres cas ont été détectés dans la région de Venise à la veille de Noël, deux autres dans les Pouilles et deux, dont les échantillons ont été envoyés à Rome pour confirmation, dans les Abruzzes.

15h13

Un premier cas de contamination à la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni a été détecté en Suède, ont annoncé les autorités sanitaires du pays ce samedi. La variante a été détectée sur une personne qui a voyagé depuis le Royaume-Uni. Il s'agit d'un premier cas isolé sur ce territoire.

12h37

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.750.780 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019

11h59

Quatre cas confirmés de contamination par le variant britannique du Covid-19 ont été détectés à Madrid, pour la première fois en Espagne, a annoncé le gouvernement régional.

L'ensemble des cas concernent des personnes qui sont arrivées récemment du Royaume-Uni, a précisé le le numéro deux des autorités de santé de la région, Antonio Zapatero, lors d'une conférence de presse.

09h32

La Russie a passé ce samedi la barre des 3 millions de cas de coronavirus. Selon les chiffres officiels publiés par les autorités, la Russie compte désormais 3.021.964 cas de Covid-19 dont 54.226 mortels. Le pays, le quatrième le plus touché au monde par la pandémie, a enregistré 29.258 nouvelles contaminations et 567 morts ces dernières 24 heures.

09h06

Les dirigeants du Parti communiste chinois se sont congratulés pour leur succès "extrêmement extraordinaire" pour venir à bout de l'épidémie de Covid-19, alors que l'Organisation mondiale de la Santé s'apprête à lancer une enquête sur les origines du virus.

07h24

Les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech ont été acheminées ce samedi matin peu avant 7h00 à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne.

Et voici la 1ère livraison de #vaccins contre la #Covid19 qui arrivent sur le territoire français. 19 500 doses dans 3 900 flacons ! pic.twitter.com/rnmX76coeD — AP-HP (@APHP) December 26, 2020

La vaccination commencera dimanche en France, où plus de 62.000 personnes sont mortes après avoir été infectées par le coronavirus, comme dans toute l'Union européenne. Les premières injections auront lieu dans deux établissements pour personnes âgées, à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Dijon.

04h06

Le champion australien de golf Greg Norman, âgé de 65 ans, a annoncé avoir été hospitalisé pour des symptômes de Covid-19.