Vidéo : Elizabeth II danse sur son bureau dans un «deepfake» qui fait polémique

Tandis que la reine Elizabeth II s'adressait à ses sujets lors de sa traditionnelle allocution de Noël ce vendredi 25 décembre, son alter ego virtuel livrait un discours alternatif sur la chaîne britannique Channel 4. Le message que souhaitait transmettre cette souveraine dansant sur son bureau : «Méfiez-vous de ce que vous voyez ou entendez».

«Depuis près de soixante-dix ans, j'ai pour habitude de m'adresser à vous à Noël», commence cette fausse version de la reine assise à son bureau. «Mais sur la BBC, je n'ai pas toujours pu m'exprimer librement. Je suis reconnaissante envers Channel 4, qui me donne l'opportunité de dire ce que je veux, sans que quiconque ne parle à ma place», poursuit-elle.

Please be upstanding for an alternative Christmas message to round off this royally ridiculous year. #AltXmas pic.twitter.com/D2hYHgrTi9 — Channel 4 (@Channel4) December 25, 2020

Après avoir évoqué «la situation difficile» dans laquelle se trouvaient les Britanniques «sur le trône» en pleine pénurie de papier toilette, sa peine ressentie lorsque Meghan et Harry ont affirmé «préférer la compagnie des Canadiens» et les tracas du prince Andrew, impliqué dans l'affaire Epstein et «qui ne risque pas de retourner en Amérique du Nord», la souveraine a salué la présence des nouvelles technologies - dont Netflix et TikTok - pendant ces périodes difficiles.

«Tant de choses nous parviennent au travers de ces écrans de nos jours», continue la fausse reine Elizabeth, après avoir esquissé quelques pas de danse sur son bureau. «Ce que nous voyons et entendons n'est pas toujours vrai», conclut-elle.

Si beaucoup, à l'image du quotidien The Guardian, ont vu dans ce trucage un «rappel puissant que nous ne pouvons plus faire confiance à nos propres yeux», la chaîne Channel 4 a tout de même été confrontée aux critiques de certains sujets de sa Majesté qui ont été choqués par cette parodie.

«Comment ont-ils osé» a ainsi twitté la chef du Parti du Brexit Nigel Farage.

«C'est consternant de traiter ainsi notre Reine. Cela devrait être interdit»

This is appalling treating our Queen in this way. This should be banned. https://t.co/jjjjPVhJnA — Dorothy Jepson (@DorothyJepson) December 24, 2020

«Un seul mot - DEGOÛTANT!»