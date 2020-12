A 7 ans, il sauve sa petite sœur de l'incendie de leur maison

«J'avais peur mais je ne voulais pas que ma soeur meurt», résume Eli, 7 ans, au micro de CNN, ce dimanche 27 décembre. Ce petit garçon a vu sa maison brûler dans la nuit du 8 au 9 décembre. Sorti du bâtiment en feu avec ses parents et son frère, il n'a pas hésité à y retourner pour sauver Erin, sa petite soeur de 22 mois, dont la chambre était encerclée par les flammes.

Chris et Nicole Davidson, les parents, ont expliqué que ce soir-là, tout le monde était allé se coucher comme à l'ordinaire. Jusqu'à ce qu'une odeur de fumée réveille la mère de famille quelques heures plus tard. Les flammes ont envahi la maison en seulement quelques minutes et le couple s'est empressé de faire sortir leur fils de 2 ans, Elijah, ainsi qu'Eli. Erin, elle, était inaccessible.

"I thought I couldn't do it, but then I said, 'I got her, dad,'" the boy says. "I was scared, but I didn't want my sister to die." https://t.co/bnUlXym0ef — CNN (@CNN) December 28, 2020

«La fumée et le feu étaient si épais que je ne pouvais pas l'atteindre, se souvient Chris Davidson. Nous somme sortis pour la rejoindre par la fenêtre, mais il n'y avait rien sur quoi me tenir pour monter là-haut». C'est ainsi qu'Eli, 7 ans, a été hissé par son père jusqu'à la fenêtre pour tirer la petite fille de son berceau. «Au début je pensais que je n'y arriverais pas mais ensuite j'ai dit : "Je la tiens, papa !"», raconte le jeune héros.

En tant que famille d'accueil, les Davidson ont accueilli 34 enfants, dont Eli qui est chez eux depuis environ un an. Erin et Elijah ont quant à eux été adoptés par le couple. Auprès de CNN, le père de famille a déclaré qu'il ne «pouvait pas être plus fier» d'Eli. Chris Davidson estime que le jeune garçon «a fait quelque chose qu'un homme adulte ne ferait pas».

L'intervention du petit héros a sans aucun doute sauvé la vie d'Erin. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, la maison était déjà réduite en cendres. C'est une nouvelle épreuve pour cette famille qui a déjà connu la perte d'un être cher et le chômage cette année, à cause de la pandémie de coronavirus. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour leur venir en aide, plus de 300.000 dollars (environ 245.000 euros) ont déjà été récoltés.