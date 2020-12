Des premiers cas de coronavirus mutant signalés en Corée du Sud

Après le Canada, la Jordanie ou le Japon, la nouvelle souche de coronavirus apparue en Grande-Bretagne vient d'être détectée en Corée du Sud. Trois personnes d'une même famille ont été testées positives à leur arrivée dans le pays, le 22 décembre. Elles ont été placées à l'isolement.

Selon le communiqué de l'Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), la famille en question est basée à Londres, où cette mutation du coronavirus a engendré de nombreuses contaminations. Des études montrent qu'elle se propage plus rapidement que la souche d'origine, en raison d'une contagiosité plus élevée. En revanche, rien n'indique à l'heure actuelle que ce variant entraîne des formes plus graves de la maladie.

Il a néanmoins donné lieu à des restrictions sur les voyages en provenance de Grande-Bretagne dans plus de 50 pays, dont la Corée du Sud. Les vols à destination et en provenance de la Grande-Bretagne y étaient interdits jusqu'à la fin de l'année mais, étant donné les circonstances, la mesure a été prolongée jusqu'au 7 janvier.

La Corée du sud se montre prudente car elle se débat déjà contre une troisième vague épidémique. Récemment, plus de 1.000 nouveaux cas de Covid-19 ont notamment été enregistrés chaque jour dans la région de Séoul.