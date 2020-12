DIRECT - Coronavirus : des cas du variant britannique détectés en Corée du Sud

L'inquiétude grandit en France alors que plus de 20.000 cas ont été enregistrés entre le 24 décembre et le 25 décembre. La campagne de vaccination a été lancée dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or.

07H36

L'Arabie saoudite a annoncé tard dimanche la prolongation d'une semaine de la fermeture de ses frontières terrestres et maritimes et de la suspension des vols internationaux en raison de l'apparition d'une nouvelle variante du nouveau coronavirus. Cette décision est susceptible d'être prorogée encore, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur, cité par l'agence officielle SPA.

Le porte-parole a fait état de «certaines dérogations» à la fermeture des frontières qui concernent le transport de biens marchands et le départ d'étrangers se trouvant en Arabie saoudite, selon un protocole défini par les autorités de santé.

Le sultanat d'Oman voisin a annoncé dimanche la fin de restrictions similaires appliquées pendant une semaine.

03H54

Trois cas du nouveau variant britannique du coronavirus, vraisemblablement plus contagieux que la souche d'origine, ont été détectés en Corée du Sud, ont annoncé lundi les autorités sanitaires. Les trois personnes infectées appartiennent à une même famille basée à Londres qui est arrivée le 22 décembre en Corée du Sud, a annoncé l'Agence coréenne pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).

Ils avaient été placés à l'isolement à leur arrivée après avoir été testés positifs au Covid-19, précise l'agence dans son communiqué.

Cette nouvelle souche apparue récemment en Grande-Bretagne a été repérée dans plusieurs pays européens ainsi que sur d'autres continents, et notamment au Canada, en Jordanie ou au Japon. Selon des études présentées au Royaume-Uni, le nouveau variant est plus contagieux que la souche d'origine. Mais rien ne démontre à ce stade qu'il entraîne des formes plus graves de la maladie.

03H53

Les États-Unis ont dépassé dimanche la barre des 19 millions de cas recensés de Covid-19, selon l'université Johns Hopkins, soit un million de nouvelles contaminations en moins d'une semaine. Les Etats-Unis ont recensés 165.151 nouveaux cas ces dernières 24 heures à 20H30 (01H30 GMT lundi), a indiqué l'institution basée à Baltimore, ce qui porte le bilan total à 19.107.675 cas.

Ce nouveau seuil sinistre est franchi seulement six jours après que les États-Unis ont dépassé les 18 millions de cas.

Les États-Unis recensent également un total de 333.069 décès liés au virus. Le pays, le plus touché du monde en valeur absolue, est confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie.

02H19

Sous la pression de parlementaires de tous bords politiques, Donald Trump a finalement ratifié dimanche soir le nouveau plan de relance de 900 milliards de dollars de l'économie américaine, qui accorde des aides aux ménages et aux petites entreprises affectés par la pandémie de Covid-19.

Le locataire de la Maison Blanche a aussi signé la loi de financement de l'Etat fédéral, ce qui va éviter une fermeture des services publics - shutdown -, selon un communiqué.