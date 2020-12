Loujain al-Hathloul condamnée à près de six ans de prison pour son combat féministe

Elle est décrite comme une militante «acharnée», «rebelle» et «résolue». Lundi 28 décembre, Loujain al-Hathloul, saoudienne de 31 ans, a été condamnée à près de six ans de prison pour son combat féministe en Arabie saoudite. Elle a été reconnue coupable de «diverses activités prohibées par la loi antiterroriste».

On lui reproche notamment d'avoir longtemps milité en faveur du droit des Saoudiennes à conduire et contre leur mise sous tutelle masculine. Arrêtée en mai 2018 pour «tentative de déstabilisation du royaume», Loujain al-Hathloul a déjà passé plus de deux ans en prison. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhan Al-Saoud, indique que la militante est également accusée d'avoir été en contact avec des Etats «hostiles» au royaume saoudien et d'avoir transmis des informations confidentielles.

BREAKING : Today @LoujainHathloul was sentenced to



-5 years and 8 months in prison



- A suspension of 2 years and 10 months in addition to the time already served (since May 2018) which would see her release in approximately two months.



-5 years travel ban



Note:

— Lina Alhathloul (@LinaAlhathloul) December 28, 2020