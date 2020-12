Vidéo : le cycliste qui a volontairement renversé une enfant jugé en correctionnelle

Le jour de Noël, en Belgique, un cycliste qui circulait sur un chemin enneigé n'a pas hésité à écarter du genou une petite fille qui se promenait avec sa famille.

Sur les images, on voit l'homme pousser la petite Neïa, 5 ans, habillée en rose, provoquant sa chute. Partagée sur les réseaux sociaux, la scène a été vue plus de 13.000 fois et a provoqué une vive colère. La vidéo a été tournée sur le plateau des Hautes Fagnes, en région wallonne, un endroit propice aux sorties familiales.

Un avis de recherche avait été lancé

Comme l'explique le quotidien belge La DH, Patrick Mpasa, le papa de la fillette, a ensuite déposé plainte. Un avis de recherche a été lancé par la police belge, qui a diffusé des photos de l'auteur présumé pour le retrouver. Ce dernier s'est finalement présenté de lui-même au commissariat.

Il s'est expliqué devant les policiers, tentant de minimiser son geste et aurait même contacté les parents pour qu'ils retirent leur plainte, ce qu'ils ont refusé de faire.

Il a reçu une citation à comparaître et pourrait être poursuivi pour coups volontaires sur mineur. Un délit passible d'un an de prison.