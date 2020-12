2020, l'année la plus chaude jamais enregistrée ?

Pas d'améliorations en vue. Selon des chiffres provisoires, 2020 devrait faire partie des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Elle pourrait même battre le record de 2016.

L'écart de température entre les trois années les plus chaudes - 2016, 2020 et 2019 pour l'instant - est très faible. Le classement pourrait donc être modifié avec la publication du rapport final de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) en mars 2021.

Mais pas besoin d'attendre mars pour s'alarmer de ces résultats. «Nous venons juste de clore la décennie (2011 - 2020) la plus chaude jamais enregistrée», a tweeté l'OMM ce 29 décembre. L'organisation estime par ailleurs que 2020 est en moyenne 1,2°C plus chaude que l'ère-préindustrielle (1850 - 1900).

We have just had the warmest decade (2011-2020) on record. This year is on track to be one of the 3 warmest on record, and may even rival 2016 as the warmest on record. The 6 warmest years have all been since 2015.#ClimateChange https://t.co/6OuUDnsC8W pic.twitter.com/ge9FGIvD2y

— World Meteorological Organization (@WMO) December 29, 2020