Coronavirus : aux Philippines, un vaccin non-autorisé a été inoculé à la garde rapprochée du président

Aux Philippines, la campagne de vaccination contre le coronavirus est mise à mal par les messages contradictoires du gouvernement. Lundi 28 décembre, le ministre de l'Intérieur, Eduardo Ano, a affirmé que des soldats philippins ont reçu un vaccin qui n'a pas encore été approuvé dans le pays. Le genre de produits contre lequel les autorités sanitaires mettent en garde la population.

Selon le Straits Times, quotidien de Singapour, Eduardo Ano était interviewé à la radio lorsqu'il a donné cette information : «J'en connais du Cabinet et du Groupe de sécurité présidentiel qui ont déjà été vaccinés». Précisant que le président, Rodrigo Duterte, n'avait pas reçu l'injection, le ministre philippin de l'Intérieur a ensuite refusé de préciser de quel vaccin il s'agissait. Il a simplement indiqué que le produit en question avait déjà reçu une autorisation d'utilisation en urgence à l'étranger.

President Duterte's ministers and bodyguards have been inoculated with an unsanctioned China vaccine. Health officials say that was a risky thing to do. Read how the mixed messaging is throwing the Philippines' vaccination programme in disarray here: https://t.co/qv4MRZIUAw

— Raul Dancel (@RaulDancel) December 29, 2020