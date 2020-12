DIRECT - Coronavirus: en France, le vaccin disponible d'ici fin janvier pour les «professionnels de santé de 50 ans et plus»

L'inquiétude grandit en France alors que plus de 20.000 cas ont été enregistrés entre le 24 décembre et le 25 décembre. La campagne de vaccination a été lancée dimanche, dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or, et se poursuit en ce début de semaine en Inde-et-Loire, à Lille et à Lyon.

20h28

En France, le vaccin sera disponible d'ici à fin janvier pour les «professionnels de santé de 50 ans et plus», a également annoncé Olivier Véran sur l'antenne de France 2.

"Ensuite viendra le temps de la population générale", a-t-il ajouté en réponse aux critiques sur la lenteur de la campagne vaccinale entamée dimanche en France. Depuis dimanche, moins de cent personnes ont été vaccinées alors que l'objectif est d'arriver à un million d'ici fin février.

20h11

Une avancée du couvre-feu à 18h dès le 2 janvier 2021 est envisagée dans certaines régions, a indiqué le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran interrogé sur le plateau du journal télévisé de France 2.

19h52

Un cas du variant britannique du coronavirus a été détecté au Chili, le premier cas confirmé en Amérique latine, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

La personne infectée est une femme arrivée au Chili le 21 décembre en provenance de Madrid après avoir séjourné à Dubaï et à Londres, a indiqué la sous-secrétaire à la Santé, Paula Daza. A son arrivée dans le pays sud-américain, elle a présenté des symptômes du nouveau coronavirus. Un test PCR réalisé à l'aéroport a permis de détecter le nouveau variant. Dans la foulée, les autorités sanitaires ont annoncé mardi la mise en place d'une quarantaine obligatoire de 10 jours à partir du 31 décembre pour tous les passagers arrivant dans le pays.

Le Chili a rouvert ses frontières mi-novembre après une fermeture de plus de huit mois. Le 20 décembre, Santiago avait déjà annoncé la suspension des vols en provenance du Royaume Uni. Cette mutation du nouveau coronavirus est considérée comme plus contagieuse par les autorités britanniques, qui ont tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière.

19h28

Une "reprise incontrôlée de l'épidémie" de Covid-19 en janvier est "probable", à cause du "surcroît de contaminations" provoqué par les fêtes de fin d'année, avertit dans son dernier avis le Conseil scientifique qui guide le gouvernement.

Dans cet avis remis au gouvernement le 23 décembre mais rendu public seulement mardi soir, l'instance propose "trois options" en réponse "à ce risque possible, mais non certain". Première option, une action immédiate, "dès le 28 décembre": un "confinement strict", mais seulement dans les régions ou les villes les plus touchées, "tout en laissant la possibilité de retour aux vacanciers qui s'y trouvent". Elle a été écartée.

Deuxième option, une réponse "différée" à début janvier, et "adaptée au surcroît de contaminations intervenues en fin d'année". "Cette option vise à réagir après coup, mais rapidement, en ralentissant début janvier la circulation du virus", selon le Conseil scientifique. Cela passe par la "limitation d'activités sociales ou économiques pouvant favoriser des contaminations en s'appuyant sur les données scientifiques issues des différentes enquêtes sur les lieux de contamination pour mieux cibler les mesures de restrictions".

Troisième et dernière option, "une réponse plus tardive", fondée notamment sur le nombre de nouvelles hospitalisations, et comprenant "des mesures de restriction accrues, pouvant aller jusqu'à un confinement prolongé". Le Conseil scientifique met toutefois un gros bémol: cette troisième option "présente le risque d'intervenir trop tardivement et de conduire ensuite à des mesures plus sévères, plus longues et/ou restrictives que celles entrant en vigueur plus tôt".

18h40

Le risque est "élevé" que les variants du Covid-19 récemment identifiés soient une source de pression supplémentaire sur les systèmes de santé et une cause de mortalité plus élevée du fait de leur plus grande contagiosité, a estimé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Dans un rapport rendu public mardi, le dernier en date, l'ECDC estime que, "s'il n'y a aucune information sur des infections plus sévères" avec ces variants, leur plus grande contagiosité aura un impact estimé "plus élevé sur le nombre des hospitalisations et le nombre des morts". Ceci est particulièrement vrai pour "les plus âgés ou (pour les personnes) avec de la co-morbidité", poursuit l'agence, dont le siège est à Stockholm. Ce rapport est plus particulièrement consacré aux variants récemment découverts en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, qui laissent entrevoir "une transmissibilité accrue".

Plus de 3.000 cas du variant britannique ont déjà été identifiés au Royaume-Uni et de par le monde. Près de 300 cas d'un autre variant du coronavirus ont été enregistrés en Afrique du Sud, pour trois cas en Europe (deux au Royaume-Uni et un en Finlande) sur des personnes de retour d'Afrique du Sud.

18h31

Le Royaume-Uni, confronté à une accélération de l'épidémie de Covid-19 attribuée à une mutation du virus, a recensé mardi 53.135 cas supplémentaires, un record, selon le bilan du gouvernement.

Enregistrée malgré le reconfinement d'une grande partie de la population du Royaume-Uni ces derniers jours, cette augmentation porte le nombre total des cas enregistrés à 2.382.865 depuis le début de la pandémie, dont 71.567 ont été mortels (+414 annoncés mardi).

16h18

Cuba prévoit de lancer une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 au cours du premier semestre 2021 avec son propre vaccin, a annoncé un haut responsable du secteur de la santé.

L'île socialiste aura la capacité de "vacciner la population cubaine contre le virus SARS-CoV-2 au cours du premier semestre 2021", a assuré Vicente Vérez Bencomo, le directeur de l'Institut Finlay (IFV) spécialisé dans la recherche et la production de vaccins. Le responsable, cité mardi par le quotidien d'Etat Granma, a fait ces déclarations au cours d'une visite du président cubain Miguel Diaz-Canel dans les locaux de l'institut où sont développés deux candidats vaccins contre le Covid-19 : Soberana01 y Soberna02. "01 va terminer la phase 1 d'essais cliniques et 02 démarre la phase 2", a précisé M. Vérez. Selon le chercheur, 1.000 volontaires participeront aux tests de différentes formules de Soberana02 "pour ensuite, après évaluations (...) entamer la phase 3" avec la participation de 150.000 volontaires à La Havane.

Parallèlement, des négociations sont en cours pour mettre en oeuvre les essais de phase 3 de ce candidat vaccin dans d'autres pays, en raison de la faible prévalence du Covid-19 au sein de la population cubaine, a indiqué M. Vérez. Deux autres candidats vaccins contre le Covid-19, baptisés Mambisa et Abdala, sont mis au point à Cuba par le Centre d'ingénierie génétique et biotechnologique.

Cuba, qui compte 11,2 millions d'habitants, est parvenu pour l'heure à maintenir sous contrôle la propagation de l'épidémie, avec 11.434 cas déclarés et 143 morts, selon les derniers chiffres officiels datant de dimanche.

09h59

La nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni était déjà présente dans le Nord de l'Allemagne dès le mois de novembre où elle a été identifiée chez un patient, ont indiqué les autorités sanitaires allemandes mardi. Des scientifiques ont «pu séquencer la variante du virus B1.1.7, chez une personne infectée en novembre cette année», a affirmé le ministère de la Santé de Basse-Saxe (Nord), dans un communiqué, transmis à l'AFP.

Cette variante est «responsable d'une grande partie des infections détectées dans le sud de l'Angleterre», a-t-il précisé.

Le patient contaminé fin novembre, «très âgé» et souffrant de pathologies antérieures, est «entretemps décédé», ajoute le communiqué sans spécifier la cause du décès. L'épouse de cet homme, qui a contracté la même souche du coronavirus, est guérie.

Leur fille avait séjourné au Royaume-Uni «mi-novembre», et se serait «selon toute vraisemblance» infectée sur place, affirment les autorités.

Les équipes de la Haute école de médecine de Hannovre (Nord) ont pu identifier la souche après un «séquençage» de génome. Ces résultats ont été confirmés par l'équipe berlinoise du virologue Christian Drosten, de l'hôpital de la Charité, référence sur le Covid-19 en Allemagne.

09h56

Le nombre de malades du nouveau coronavirus hospitalisés en Angleterre a dépassé le pic de la première vague et le nombre de contaminations a atteint un nouveau record, plongeant les soignants «au cœur de la tempête», selon un responsable des services de santé. Lundi matin, 20.426 personnes étaient hospitalisées en Angleterre, touchées par cette maladie, contre 18.974 lors du pic de la première vague, le 12 avril.

Le nombre de personnes contaminées comptabilisées en une seule journée au Royaume-Uni a lui atteint 41.385, dépassant le seuil des 40.000 pour la première fois, selon les chiffres officiels. Au total, plus de 2,3 millions de personnes ont été testées positives au Royaume-Uni, dont plus de 71.000 sont mortes.

«Beaucoup d'entre nous ont perdu des membres de leur famille, des amis, des collègues et - à un moment de l'année où nous serions normalement en train de faire la fête - beaucoup de gens se sentent naturellement angoissés, frustrés et fatigués», a déclaré le directeur général du NHS England, Simon Stevens, dans une vidéo postée sur Twitter.

«Et nous revoici au cœur de la tempête avec une deuxième vague de coronavirus balayant l'Europe et ce pays», a-t-il ajouté.

Les services hospitaliers sont «très très chargés», a témoigné mardi Matthew Kershaw, responsable d'un hôpital à Croydon, au sud de Londres, évoquant sur la BBC un «moment difficile».

Le gouvernement britannique compte sur les vaccins pour se sortir de la crise.

09h26

Le Bélarus a annoncé mardi le lancement de sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus avec l'arrivée dans le pays du premier lot de vaccins russes Spoutnik V. «Le premier lot de vaccin est arrivé aujourd'hui au Bélarus», a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé de cette ex-république soviétique, annonçant «le début de la vaccination de la population bélarusse».

«Les premiers à être vaccinés seront les travailleurs médicaux, les enseignants et les spécialistes qui, en raison des particularités de leur profession, doivent souvent être en contact avec des gens», a précisé le ministre de la Santé Dmitri Pinevitch, ajoutant que la vaccination «se fera sur la base du volontariat».

Les autorités russes et bélarusses n'ont pas précisé combien de doses avaient été envoyées.

Le Bélarus a été le premier pays étranger à homologuer la vaccin russe Spoutnik V sur son territoire, en décembre. Des essais cliniques y ont été menés à partir du 1er octobre.

08h07

Un conseil de défense sanitaire sera organisé ce mardi, a annoncé l'Elysée à l'AFP lundi, au lendemain des premières vaccinations en France contre le Covid-19. Cette annonce intervient alors que plusieurs élus, notamment dans le Grand Est, s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie, et alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas exclu dimanche l'hypothèse d'un troisième confinement de la population. «Nous n’excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu’on a décidé, mais qu’on observe la situation heure par heure», avait-il souligné dans un entretien au Journal du Dimanche.

Les autorités redoutent l'arrivée d'une troisième vague dans les semaines qui suivent les fêtes de fin d'année. Elles observent déjà un rebond des contaminations dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le département des Alpes-Maritimes.

En 24 heures, 364 décès ont été enregistrés, portant le bilan total à 63.109 morts, dont 43.914 à l'hôpital.