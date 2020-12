DIRECT - Coronavirus : un conseil de défense sanitaire prévu ce mardi

L'inquiétude grandit en France alors que plus de 20.000 cas ont été enregistrés entre le 24 décembre et le 25 décembre. La campagne de vaccination a été lancée dimanche, dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or, et se poursuit en ce début de semaine en Inde-et-Loire, à Lille et à Lyon.

09h59

La nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni était déjà présente dans le Nord de l'Allemagne dès le mois de novembre où elle a été identifiée chez un patient, ont indiqué les autorités sanitaires allemandes mardi. Des scientifiques ont «pu séquencer la variante du virus B1.1.7, chez une personne infectée en novembre cette année», a affirmé le ministère de la Santé de Basse-Saxe (Nord), dans un communiqué, transmis à l'AFP.

Cette variante est «responsable d'une grande partie des infections détectées dans le sud de l'Angleterre», a-t-il précisé.

Le patient contaminé fin novembre, «très âgé» et souffrant de pathologies antérieures, est «entretemps décédé», ajoute le communiqué sans spécifier la cause du décès. L'épouse de cet homme, qui a contracté la même souche du coronavirus, est guérie.

Leur fille avait séjourné au Royaume-Uni «mi-novembre», et se serait «selon toute vraisemblance» infectée sur place, affirment les autorités.

Les équipes de la Haute école de médecine de Hannovre (Nord) ont pu identifier la souche après un «séquençage» de génome. Ces résultats ont été confirmés par l'équipe berlinoise du virologue Christian Drosten, de l'hôpital de la Charité, référence sur le Covid-19 en Allemagne.

09h56

Le nombre de malades du nouveau coronavirus hospitalisés en Angleterre a dépassé le pic de la première vague et le nombre de contaminations a atteint un nouveau record, plongeant les soignants «au cœur de la tempête», selon un responsable des services de santé. Lundi matin, 20.426 personnes étaient hospitalisées en Angleterre, touchées par cette maladie, contre 18.974 lors du pic de la première vague, le 12 avril.

Le nombre de personnes contaminées comptabilisées en une seule journée au Royaume-Uni a lui atteint 41.385, dépassant le seuil des 40.000 pour la première fois, selon les chiffres officiels. Au total, plus de 2,3 millions de personnes ont été testées positives au Royaume-Uni, dont plus de 71.000 sont mortes.

«Beaucoup d'entre nous ont perdu des membres de leur famille, des amis, des collègues et - à un moment de l'année où nous serions normalement en train de faire la fête - beaucoup de gens se sentent naturellement angoissés, frustrés et fatigués», a déclaré le directeur général du NHS England, Simon Stevens, dans une vidéo postée sur Twitter.

«Et nous revoici au cœur de la tempête avec une deuxième vague de coronavirus balayant l'Europe et ce pays», a-t-il ajouté.

Les services hospitaliers sont «très très chargés», a témoigné mardi Matthew Kershaw, responsable d'un hôpital à Croydon, au sud de Londres, évoquant sur la BBC un «moment difficile».

Le gouvernement britannique compte sur les vaccins pour se sortir de la crise.

09h26

Le Bélarus a annoncé mardi le lancement de sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus avec l'arrivée dans le pays du premier lot de vaccins russes Spoutnik V. «Le premier lot de vaccin est arrivé aujourd'hui au Bélarus», a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé de cette ex-république soviétique, annonçant «le début de la vaccination de la population bélarusse».

«Les premiers à être vaccinés seront les travailleurs médicaux, les enseignants et les spécialistes qui, en raison des particularités de leur profession, doivent souvent être en contact avec des gens», a précisé le ministre de la Santé Dmitri Pinevitch, ajoutant que la vaccination «se fera sur la base du volontariat».

Les autorités russes et bélarusses n'ont pas précisé combien de doses avaient été envoyées.

Le Bélarus a été le premier pays étranger à homologuer la vaccin russe Spoutnik V sur son territoire, en décembre. Des essais cliniques y ont été menés à partir du 1er octobre.

08h07

Un conseil de défense sanitaire sera organisé ce mardi, a annoncé l'Elysée à l'AFP lundi, au lendemain des premières vaccinations en France contre le Covid-19. Cette annonce intervient alors que plusieurs élus, notamment dans le Grand Est, s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie, et alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas exclu dimanche l'hypothèse d'un troisième confinement de la population. «Nous n’excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu’on a décidé, mais qu’on observe la situation heure par heure», avait-il souligné dans un entretien au Journal du Dimanche.

Les autorités redoutent l'arrivée d'une troisième vague dans les semaines qui suivent les fêtes de fin d'année. Elles observent déjà un rebond des contaminations dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le département des Alpes-Maritimes.

En 24 heures, 364 décès ont été enregistrés, portant le bilan total à 63.109 morts, dont 43.914 à l'hôpital.