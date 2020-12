Une statue à la mémoire de Breonna Taylor vandalisée deux semaines après son installation

L'hommage n'aura pas tenu plus de deux semaines. A Oakland, en Californie (Etats-Unis) un buste érigé en l'honneur de Breonna Taylor a été vandalisé samedi 26 décembre, peu après son installation. Cette jeune femme noire a été abattue par la police intervenue chez elle, le 13 mars. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête afin de déterminer qui a détruit la statue en sa mémoire.

L'histoire de Breonna Taylor a été mise en lumière au moment des manifestations contre le racisme et les violences policières qui ont embrasées les Etats-Unis après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier qui s'est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes, en mai.

Le soir de la mort de la jeune femme, son petit ami, croyant avoir affaire à des intrus, a tiré une fois sur les policiers qui avaient pénétré dans l'appartement dans le cadre d'une intervention. En réponse, les forces de l'ordre ont ouvert le feu à 32 reprises, touchant Breonna Taylor six fois.

Le buste à son effigie installé dans le centre-ville d'Oakland, près de l'hôtel de ville, a été réalisé par Leo Carson. Une plaque a été installée sur la base de la statue, portant l'inscription «Dites son nom : Breonna Taylor».

La maire d'Oakland, Libby Schaaf, a réagi à la destruction de la statue sur Twitter, évoquant une «attaque vicieuse contre la lumière et la justice recherchée au nom de Breonna Taylor». «Nous continuerons d'avancer, Oakland ne tolérera pas les actes de haine», a-t-elle ajouté.

Ce mardi 29 décembre, Leo Carson a indiqué sur Instagram que les restes de son oeuvre ont été dérobés. Publiant une photo du socle désormais vide, il écrit : «Je viens de m'y rendre et elle n'est plus là».

Dénonçant un «acte d'agression raciste visant à réprimer la lutte pour la liberté des Noirs», l'artiste a ouvert une cagnotte en ligne pour financer la restauration de son oeuvre. L'initiative a déjà récolté plus de 14.000 dollars et Leo Carson assure que l'excédent sera reversé à la famille de Breonna Taylor.