Vidéo : un petit chien se sacrifie pour sauver la vie d'un enfant attaqué par un loup

En Russie, un petit chien, une femelle de race Jack Russell, n'a pas hésité à donner de sa vie pour sauver celle de son jeune maître attaqué par un loup. Une caméra de surveillance a pu filmer cet acte de bravoure hors du commun.

Comme le rapporte le journal local Komsomolskaïa Pravda, la scène s’est déroulée dans le hameau de Sindor, situé en République des Komis, au nord de la Russie.

Les images montrent le petit garçon se dissimulant derrière un tas de neige, non loin d’une maison, lors d’une partie de cache-cache, précise de son côté le quotidien britannique The Daily Mail repris par la presse anglo-saxonne.

Jack Russell gives her life to save her 10-year-old owner from a wolf attack in Russia https://t.co/SvoSH2UdHo

