Apple supprime une application qui facilite l'organisation de fêtes clandestines

«Jouer au beer pong, flirter avec des étrangers, s'amuser avec vos amis... Tout ça vous manque ? Vybe est là pour vous.» Enfin, plus vraiment. L'application Vybe Together a été radiée de l'App Store et son compte TikTok a été supprimé.

Ces décisions interviennent après le scandale provoqué par le concept du réseau social. En pleine pandémie de Covid-19, Vybe Together permettait à ses utilisateurs d'organiser des soirées privées. Ils étaient d'ailleurs qualifiés par l'application de «rebelles» face aux confinements et couvre-feux du monde entier.

Le compte Instagram de l'application, toujours actif, indique que Vybe Together favorisait la tenue de «soirées alcoolisées locales, de jeux de beer pong et de soirées en appartement». A sa suppression de l'App Store, l'application réagi : «Nous allons revenir.»

Vybe Together était jusqu'ici passée relativement inaperçue. Mais Taylor Lorenz, journaliste au New York Times, a révélé son fonctionnement au grand jour dans un thread Twitter publié ce 29 décembre.

Some terrible people built a whole app for finding and promoting COVID-unsafe large, indoor house parties and they’re using TikTok to market it to millions of ppl. pic.twitter.com/zYhBiFH4vR

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 29, 2020