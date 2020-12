Coronavirus : des symptômes psychotiques sévères chez certains patients

Serait-ce un nouveau symptôme du coronavirus ? Un petit nombre de patients positifs et sans antécédents de maladie mentale ont développé des symptômes psychotiques graves des semaines, voire des mois après avoir contracté le virus, a rapporté le New York Times.

Ainsi, le covid-19 serait responsable de troubles neurologiques, cognitifs et psychologiques. Et ces troubles peuvent apparaître sans que le patient n'ait développé les symptômes habituels du coronavirus, que sont les troubles respiratoires, cardiaques ou circulatoires graves.

Dans cette étude internationale, consultée par le New York Times, des praticiens de différents pays du monde, principalement anglophones (Etats-Unis, Australie et Grande-Bretagne) ont décrit des cas de patients ayant développé des symptômes psychotiques, après avoir contracté une forme bénigne du coronavirus.

L'un des cas a notamment été recensé dans l'Etat de New York à l'hôpital South Oaks d'Amityville. Une patiente, âgée de 42 ans et mère de quatre enfants a été internée dans un hôpital psychiatrique, et ce plusieurs mois après avoir contracté le virus. Selon les premières constatations, elle disait qu'elle commençait à entendre une voix, la poussant à tuer ses enfants et à se suicider ensuite.

D'après son médecin, la jeune femme ne présentait aucun antécédent psychiatrique ni suicidaire. Après ce dossier, ce même médecin a constaté qu'elle n'était pas un cas isolé. «Nous avons vu un deuxième cas, un troisième cas et un quatrième cas, et nous nous sommes dit : 'Il se passe quelque chose'», a-t-il déclaré au New York Times.

Mais d'après ce médecin, de nombreuses questions subsistent quant à la durée de la psychose chez ces patients, ou encore sur la durée du rétablissement et à savoir s'ils seront plus sensibles à d'autres problèmes psychiatriques dans le futur.

Néanmoins, ces cas extrêmes de dysfonctionnement psychiatrique sont probablement rares d'après les médecins, mais ils offrent toutefois un exemple de la manière dont le coronavirus peut affecter le cerveau des patients entre 30 et 50 ans.