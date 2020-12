DIRECT - Coronavirus : les contaminations à Wuhan 10 fois supérieures au bilan officiel, selon une étude chinoise

L'inquiétude grandit en France alors que plus de 20.000 cas ont été enregistrés entre le 24 décembre et le 25 décembre. La campagne de vaccination a été lancée dimanche, dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or, et se poursuit en ce début de semaine en Inde-et-Loire, à Lille et à Lyon.

08h12

L'agence britannique du médicament (MHRA) a donné son feu vert au vaccin anti-Covid développé par le groupe britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford, avec lequel les autorités comptent accélérer la campagne de vaccination lancée début décembre.

"Le gouvernement a accepté aujourd'hui la recommandation de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d'autoriser l'utilisation du vaccin Covid-19 d'Oxford University/AstraZeneca", a annoncé un porte-parole du ministère de la Santé, faisant du Royaume-Uni le premier pays à approuver ce vaccin moins coûteux et plus facile à distribuer.

06h52

Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus à Wuhan, berceau de la pandémie, serait dix fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Le Covid-19 est apparu à la fin de l'an dernier dans la ville de 11 millions d'habitants du centre de la Chine, placée en quarantaine pour 76 jours par les autorités à compter du 23 janvier 2020.

Selon des tests sérologiques effectués en avril après le pic de l'épidémie, 4,43% des habitants de Wuhan étaient porteurs d'anticorps, c'est-à-dire que leur organisme avait réagi à la présence du virus. Rapporté à la population de la ville, cela signifie que quelque 480.000 personnes ont été contaminées, soit presque 10 fois plus que le bilan de 50.000 contaminations communiqué jusqu'à présent par les autorités.

La différence est peut-être liée à "une sous-estimation des cas lors du chaos de fin janvier et début février, quand beaucoup de gens n'étaient pas testés ou que les tests n'étaient pas fiables", a déclaré à l'AFP Huang Yanzhong, spécialiste de santé publique au Council on Foreign Relations, un centre de réflexion américain.

06h10

L'Allemagne a enregistré plus de 1.000 décès liés au Covid en 24 heures pour la première fois depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI) diffusés mercredi. Au total, 1.129 décès ont été recensés en une journée, et 22.459 nouvelles infections au virus, indique l'institut.

Le niveau le plus élevé de décès remontait à mercredi dernier, avec 962 cas. Au total, 32.107 personnes ont succombé au virus en Allemagne depuis le début de la pandémie.